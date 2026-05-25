Aunque muchos televidentes esperaban que el regreso de ‘MasterChef Celebrity’ se diera inmediatamente después del final de ‘La casa de los famosos 3’, todo apunta a que el exitoso reality de cocina todavía tardará en llegar a la pantalla de RCN.

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La razón principal estaría relacionada con un evento que podría afectar seriamente el rendimiento del programa: el Mundial de Fútbol de 2026.

Según información revelada por la Revista Vea y fuentes cercanas al canal, las directivas de RCN consideran que la próxima temporada del formato sería una de las más fuertes y ambiciosas desde que el programa debutó en Colombia. Precisamente por eso, no quieren arriesgar su impacto estrenándolo en una época marcada por las transmisiones deportivas.

El problema es que el Mundial suele alterar por completo la programación televisiva. Los partidos, previas, análisis y especiales ocupan buena parte de las franjas de mayor audiencia, lo que podría provocar interrupciones constantes en la emisión de ‘MasterChef Celebrity’.

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Dentro del canal existiría preocupación de que esos cambios terminen afectando el rating del programa, considerado una de las producciones más exitosas de los últimos años en la televisión colombiana.

Mientras se toma una decisión definitiva, RCN ya comenzó a mover piezas en su programación nocturna. En recientes promociones se confirmó que el espacio que muchos pensaban sería ocupado por ‘MasterChef Celebrity’ será utilizado por la serie mexicana ‘La Rosa de Guadalupe’, que llegará con doble horario de lunes a viernes.

La situación ha aumentado las especulaciones entre los seguidores del reality, quienes llevan semanas preguntando por la fecha de estreno y por el listado oficial de celebridades que participarán en la nueva temporada.

Desde su estreno en 2018, ‘MasterChef Celebrity’ se convirtió en uno de los formatos más exitosos del canal. Para esta temporada se espera que sea una de las mejores con la participación de Lina Tejeiro -quien tuvo que dejar el programa por su embarazo- , Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Iván Marín, Emanuel Restrepo, Pau Tips y Marcela Carvajal, entre muchos otros.

Además del factor deportivo, la expectativa alrededor de la temporada número 11 también influiría en la estrategia del canal. La idea sería encontrar una ventana ideal en la programación para garantizar emisiones continuas y aprovechar al máximo el interés de la audiencia.

Por ahora, RCN no ha confirmado oficialmente cuándo llegará el reality culinario a las noches colombianas. Sin embargo, todo indica que el canal prefiere esperar antes que enfrentarse a las interrupciones que traerá el evento deportivo más importante del mundo.

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