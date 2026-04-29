María José Martínez reveló acoso en un ‘reality’, en un señalamiento que salpica a ‘Masterchef’ de Canal RCN por el paso que tuvo como participante en ese formato en la edición de 2026.

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En el podcast ‘Vos podés’, la reconocida actriz elató que sufrió acoso por parte de un presentador de un ‘reality’ que intentó propasarse en un hotel. Según su relato, el acosador era un presentador del formato que ya no trabaja allí.

Si bien parece pertinente aclarar que Martínez no mencionó directamente al formato de Canal RCN ni apuntó a ninguna figura pública en específico, la reacción de Claudia Bahamón surgió muy pronto.

La presentadora de ‘Masterchef’ aprovechó su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 5,1 millones de seguidores, para replicar el video en el que la actriz relató las incidencias de su caso.

La versión móvil de esa aplicación permite observar ese tipo de interacción al darle clic al logo de flechas en el que precisamente el clip de la artista apareció como uno de los materiales compartidos, apenas a un par de horas de publicado.

El asunto no queda en un segundo plano si se tiene en cuenta que la modelo huilense es una de las figuras de mayor reconocimiento de ‘Masterchef’.

¿Quién es María José Martínez?

María José Martínez Turrini es una de las actrices colombianas más completas de su generación. Nació en Bogotá el 11 de mayo de 1980 y tiene ascendencia italiana. Su carrera abarca la actuación, la locución, el periodismo y la escritura.

Debutó en la televisión colombiana en 1996, cuando tenía apenas 16 años. En el año 2000 hizo parte del elenco de ‘La Caponera’ en Caracol, novela protagonizada por Margarita Rosa de Francisco.

En 2001 participó en ‘Juan Joyita quiere ser Caballero’ en RCN, interpretando a una joven adinerada llamada Lina. Ese mismo año condujo junto a otros locutores el programa radial ‘El Gallo’ y ‘Las niñas lindas bailan Rock and Roll’ en Radioacktiva.

En 2002 actuó en ‘Pecados Capitales’ de Caracol, con Robinson Díaz y Marcela Carvajal. En 2005, en ‘El pasado no perdona’ de RCN, tuvo su primer papel protagónico como Ángela León.

También actuó en ‘La ley del corazón’ y ‘Tu voz estéreo’, producciones que marcaron una época en la televisión colombiana.

Participó en la primera temporada de ‘Masterchef Celebrity’ de Colombia en 2018, junto a 17 celebridades más. El ganador de esa edición fue el humorista Piter Albeiro. Los jurados eran Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Ha publicado libros con Penguin Random House y actualmente se define en Instagram como escritora, “desenmarañadora de chismes” y experta en pasta certificada en Italia.

¿Quién es Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su carisma y profesionalismo la han consolidado como la cara oficial de ‘Masterchef Celebrity’, el exitoso formato del Canal RCN.

Nacida en Neiva en 1979, Bahamón es arquitecta de profesión, pero su camino tomó un rumbo distinto en las comunicaciones. Inició su carrera en la sección de entretenimiento de Noticias RCN, ganando reconocimiento rápidamente.

Su paso por ‘Masterchef’ comenzó en 2015 con la versión tradicional del programa. Desde entonces, ha conducido todas las temporadas de las ediciones ‘Junior’ y ‘Celebrity’, convirtiéndose en el alma del programa de cocina.

La presentadora destaca por su capacidad de conectar emocionalmente con los participantes. En cada episodio, Claudia equilibra la tensión de la competencia con momentos de humor y apoyo genuino hacia los cocineros famosos.

Además de su labor en televisión, Claudia Bahamón es una reconocida activista ambiental. Utiliza sus plataformas para promover la sostenibilidad y la protección de los océanos, labor que integra con su imagen pública.

Precisamente por eso es que no pasó desapercibida su reacción en su cuenta personal de Instagram luego de los señalamientos por parte de María José Martínez en ese clip, en el que se refirió a un ‘reality’.

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