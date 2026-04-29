En medio de revelaciones polémicas en Colombia, la actriz María José Martínez sorprendió con una situación muy personal que vivió durante un proyecto de televisión en el que estuvo.

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La artista reveló en el podcast ‘Vos podés’ un angustiante episodio de acoso que vivió durante su participación en un famoso programa de telerrealidad. Cabe remarcar que fue participante de ‘Masterchef’ de Canal RCN, a pesar de que para este caso no hace mención específica del formato.

El suceso ocurrió en un hotel cuando, durante la madrugada, tocaron inesperadamente a su puerta. Al atender el llamado, un empleado del establecimiento le informó que un hombre vinculado a la producción del ‘reality’ deseaba verla. La artista recordó su desconcierto inicial al verlo en el pasillo: “Me asomo y lo veo y digo: ‘¿Este man qué hace aquí?'”.

El sujeto presentaba un evidente estado de embriaguez y utilizó una táctica de manipulación para intentar ingresar al dormitorio. Le mostró su teléfono móvil asegurando que tenía los detalles de la competencia del día posterior. El hombre le propuso enseñarle la prueba si ella permitía su entrada.

Martínez comprendió de inmediato la gravedad de la situación y el impacto en su carrera. “En ese momento supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de ganar el concurso. Tenía la posibilidad de llegar mucho más adelante. Llegué pese a todo”, expresó con resignación.

La situación escaló cuando ella intentó cerrar la puerta, pero el individuo bloqueó el paso con fuerza. Según su relato, el acosador avanzó peligrosamente hacia ella dentro de la habitación.

“Empieza a caminar hacia mí. Cuando me doy cuenta, estoy frente a la cama y le dije: ‘Por favor sálgase’. Antes de cerrar la puerta me mete la mano dentro de la camiseta y me da un beso esquineado”, afirmó.

La víctima señaló que el agresor era un “presentador” del formato que ya no trabaja allí. “Entiendo que su salida fue por acoso, pero él se da el lujo de decir que renunció”, sentenció finalmente.

Incluso, aseguró que esa persona, con la que tuvo que trabajar en colaboraciones publicitarias posteriormente, la invitó a un proyecto personal y ella se negó rotundamente.

¿Quién es María José Martínez?

María José Martínez es una reconocida figura pública colombiana que ha logrado destacar en múltiples facetas del mundo del entretenimiento y las comunicaciones. Su trayectoria abarca el modelaje, la actuación, la radio y la escritura.

Nacida en Bogotá el 11 de mayo de 1980, Martínez inició su carrera a una edad temprana en el modelaje. Su carisma frente a las cámaras le permitió transitar rápidamente hacia la televisión nacional.

Como actriz, participó en producciones de gran éxito en canales como Caracol y RCN. Se le recuerda por sus interpretaciones en telenovelas y series que marcaron una época en la televisión colombiana durante los años 2000.

Además de su talento actoral, María José consolidó una importante carrera en la radio. Trabajó durante varios años en la emisora juvenil ‘Radioaktiva’, donde se convirtió en una de las voces más queridas por los oyentes.

Posteriormente, integró el equipo de ‘Los Originales’ en la cadena RCN Radio. En este espacio, demostró su capacidad para el análisis de temas de actualidad, cultura y entretenimiento junto a otros periodistas destacados del país.

Cabe recordar que aparte de su paso como protagonista e integrante de varias producciones como ‘Juan Joyita’, ‘Tu voz estéreo’ o ‘La ley del corazón’, fue participante de ‘Masterchef’, donde coincidió con los expertos Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

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