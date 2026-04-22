A las sorpresas en el mundo del entretenimiento se le sumó el regreso de una de las exparticipantes más controversiales de ‘La casa de los famosos’, la antioqueña Karina García.

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Lo curioso de ese retorno al espacio en el que adquirió mayor reconocimiento y popularidad fue el reencuentro con Mariana Zapata, quien llegó a ser su amiga personal y cuya relación desembocó en una enemistad pública.

De ahí, no pasó desapercibido en comportamiento de García durante una dinámica en el formato de Canal RCN, donde se presentó una escena en la que se le plantó a la actual concursante.

En su papel de juez, tuvo un momento tajante en el que paró a Zapata de manera directa durante una intervención, hecho que quedó ante las cámaras del ‘reality’: “Mariana, por favor, estoy hablando yo”, dijo la exconcursante.

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A esa petición, le añadió un gesto con la mano que atizó mucho más un momento que dejó en evidencia la animadversión, a pesar de que hubo compostura en general como lo mostró este video replicado en X.

“Mariana, por favor. Estoy hablando yo” ESTÁS TAN ACABADA MARRANAAAA pic.twitter.com/w6t7CGfV8I — Zorel (@zorellt) April 22, 2026

¿Por qué es el problema entre Karina García y Mariana Zapata?

La enemistad entre Karina García y Mariana Zapata trasciende las pantallas de RCN y se fundamenta en un complejo triángulo amoroso que supuestamente involucra al cantante de reguetón Blessd.

El conflicto estalló cuando Yina Calderón acusó públicamente a Mariana de sostener un romance con el artista mientras este mantenía una relación sentimental vigente con la ‘influenciadora’ Karina García.

A pesar de que Mariana negó cualquier vínculo inapropiado, diversas figuras del entorno digital respaldaron la versión de la infidelidad, profundizando la grieta mediática entre las dos creadoras de contenido.

Sofía Avendaño añadió más leña al fuego al asegurar que ambas mujeres fueron en su momento “mozas” del cantante antioqueño, provocando un escándalo que afectó la reputación de las involucradas.

Asimismo, Avendaño denunció que Karina orquestó una estrategia de desprestigio masivo para sabotear la entrada de Mariana a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ mediante votación popular.

Curiosamente, Mariana compitió por un cupo en el ‘reality’ dentro del mismo grupo de ‘La Jesuu’, quien finalmente resultó elegida por el público para ingresar a la competencia oficial.

En una reciente entrevista, Karina García respondió a los cuestionamientos de Sara Uribe sobre una posible reconciliación. Ella fue tajante al descartar cualquier acercamiento con quien considera su antigua rival.

La influenciadora dejó claro que no perdona las deslealtad sufrida en el pasado. De forma directa, sentenció su postura frente a las cámaras con la frase: “No sería amiga de alguien que me traicionó”.

Esta ruptura parece definitiva en 2026, alimentada por acusaciones de traición y campañas digitales que impiden cualquier tipo de mediación entre estas dos figuras del entretenimiento y las redes sociales.

¿Quién es Karina García?

Karina García es una reconocida creadora de contenido y figura pública que ganó gran notoriedad en el mundo del entretenimiento tras su participación en el exitoso programa de telerrealidad ‘La casa de los famosos’.

Antes de su ingreso al ‘reality’, García ya contaba con una comunidad sólida en plataformas digitales, donde se destacaba por compartir contenido sobre estilo de vida, belleza y experiencias personales con un toque auténtico.

Su participación en el programa del Canal RCN durante la temporada de 2025 permitió que la audiencia colombiana conociera su personalidad multifacética, caracterizada por la franqueza y el carisma.

Dentro de la competencia, Karina se posicionó como una de las figuras que más causó conversación debido a su capacidad para establecer alianzas estratégicas y su resistencia ante las constantes nominaciones del público.

La joven ‘influenciadora’ ha sabido capitalizar su exposición mediática para fortalecer su marca personal, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones que buscan incursionar en el competido mundo de las redes sociales digitales.

Además de su faceta como participante de televisión, Karina García ha incursionado en diversos proyectos comerciales, aprovechando su gran alcance para colaborar con marcas nacionales e internacionales del sector de la moda.

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