Luego de la expulsión de Eidevin López de ‘La casa de los famosos’, Alejandro Estrada quedó en el ojo del huracán y un mensaje reavivó la controversia por su papel en esa determinación de Canal RCN.

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Nataly Umaña, exesposa del actor nortesantandereano, publicó un mensaje desde su cuenta de Instagram que algunos seguidores consideraron una reacción a lo sucedido con quien fuera su pareja.

La actriz, que también fue participante del mencionado ‘reality’ de Canal RCN en la primera temporada, apareció frente a la cámara para llevar a cabo una reflexión sobre los comportamientos humanos.

“¿Sabían que la conciencia desde la inteligencia emocional y psicológica es la capacidad de observarte con honestidad? Es darte cuenta de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo reaccionas, sin negarlo ni juzgarlo de inmediato”, indicó en primera instancia.

Si bien no hizo ninguna clase de mención a Estrada o a ninguna otra persona, la coincidencia de su publicación con los hechos que se presentaron abrieron campo a la interpretación en redes sociales. Lo cierto es que Umaña se refirió a las reacciones, tema que coincide con un momento clave en ‘La casa de los famosos’.

“Es ese instante en el que pasas de jugar en automático a elegir, a pensar cómo responder, porque no es lo que pasa lo que define tu vida, sino cómo lo interpretas, cómo lo gestionas cuando desarrollas conciencia, entiendes tus emociones, reconoces tus patrones y dejas de ser esclavo de tus impulsos”, afirmó.

La artista salió al paso con esa publicación un día después de la expulsión de Eidevin López y en una coyuntura en la que el formato decidió la próxima eliminación por voto negativo, con todos los concursantes en riesgo.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Eudevin en ‘La casa de los famosos’?

El episodio más polémico de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ Colombia ocurrió entre el actor Alejandro Estrada y su colega Eidevin López, y terminó con la expulsión del vallenato por decisión del público.

Un enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin López estalló en la noche del 31 de marzo, cuando el artista acusó al actor de insultarlo aprovechando que no tenía puesto el micrófono durante una tarea doméstica.

Eidevin reclamó directamente en la cocina: “¿Por qué no te pones el micrófono y tiras lo que es con el micrófono?”. Estrada respondió negando haber dicho groserías: “Yo te dije sapo”.

La discusión escaló hasta que el intercambio verbal se tornó físico cuando Eidevin redujo la distancia y llegó a tocar el rostro de Alejandro. Este último reaccionó con un empujón, causando la caída de Eidevin.

‘El Jefe’ intervino y llamó a ambos al confesionario, declarando: “Famosos, en mi casa se cruzaron los límites. En reiteradas ocasiones les he llamado la atención, los he sancionado de diferentes maneras. Eidevin y Alejandro, la decisión que he tomado es que el futuro de ustedes dos en la competencia está en manos del público.”

Luego de 24 horas de votaciones, la presentadora Carla Giraldo leyó la decisión: “Eidevin, tienes que salir inmediatamente de la casa. Alejandro, sigues en competencia.” Con un 74,42 % de votos en su contra, Eidevin fue el segundo expulsado de la tercera temporada.

El equipo de Alejandro señaló que Eidevin solía dirigirle calificativos ofensivos como “bobo”, “cachón” y “lambón”, y que el verdadero problema no era la palabra dicha sin micrófono, sino que Estrada la pronunció fuera de cámara.

¿Cuánto duró el matrimonio de Nataly Umaña con Alejandro Estrada?

La historia de amor entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada fue una de las más seguidas del entretenimiento colombiano, pero terminó de la forma más pública posible: en televisión en vivo. Duraron casados 7 años.

Todo comenzó en el Carnaval de Barranquilla en 2012, cuando ambos compartían la carroza de Caracol Televisión y se dieron su primer beso. Con el tiempo se convirtieron en una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

Luego de seis años de noviazgo, Alejandro Estrada le hizo la propuesta en Central Park, Nueva York. En 2017 se casaron por primera vez en Las Vegas, en una ceremonia rápida porque la oficina de licencias estaba a punto de cerrar. El 2 de junio de 2018 renovaron su amor en una ceremonia religiosa en Cartagena de Indias, frente a familiares y amigos. En 2022 volvieron a renovar sus votos en Aruba.

La relación duró más de 12 años en total, desde 2012 hasta su ruptura definitiva en marzo de 2024.

La ruptura ocurrió mientras Umaña participaba en la primera temporada de ‘La casa de los famosos’ de Colombia, donde protagonizó un romance con el panameño Miguel Melfi. Estrada ingresó al ‘reality’ en la dinámica de “congelados” y ante todo el país le devolvió el anillo, dando por terminado el matrimonio.

Umaña reconoció que tenían una relación tóxica y que el matrimonio ya venía mal antes del reality: “Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos, pero teníamos una relación tóxica donde nos faltó sanación.”

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