A pesar de que Canal RCN tomó medidas con Eidevin luego de expulsarlo de ‘La casa de los famosos’, algunos de los participantes dentro del formato dejaron en evidencia su rebeldía frente a lo sucedido.

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Así quedó en evidencia con el comportamiento de ‘Juanda Caribe’, en un momento que quedó bajo las cámaras en el que no tuvo ningún reparo en plantarse con dureza frente a la producción.

El video mostró la actitud del creador de contenido, en medio de un nuevo cruce que tuvo con el actor Alejandro Estrada, concursante con el que ha tenido numerosos desencuentros en la presente temporada.

‘Juanda Caribe’ se puso a interpretar un fragmento de la canción ‘El santo cachón’, una falta al reglamento de ‘La casa de los famosos’ (es prohibido por derechos de autor) que poco le importó al dedicarla de manera punzante en medio de su discusión.

‘El jefe’, figura de autoridad designada por Canal RCN para el ‘reality’, le ordenó parar. “En mi casa no se canta”, indicó, a lo que al barranquillero contestó de manera desafiante: “La voy a cantar jefe y sáqueme”.

Este no es el primer desencuentro que pone en aprietos a la producción del concurso de convivencia entre celebridades, pues semanas atrás el creador de contenido protagonizó otro engorroso episodio.

‘Juanda Caribe’ y Alexa Torres tuvieron un problema que con el paso de la competencia bajó su dureza, pero que en su momento abrió grandes heridas entre los participantes de la actual temporada.

Lo cierto es que el presentador no fue el único que expuso su molestia, pues Karola también tuvo comportamientos subidos de tono que rayan con la violación de las reglas en el formato.

La creadora de contenido le tiró elementos de cocina a Alejandro Estrada mientras estaban en la preparación de los alimentos, hecho que si bien no representa una agresión directa sí supera los límites del respeto.

Este es el video del momento en el que la joven, que tuvo una cercanía sentimental recientemente con el expulsado Eidevin López, mostró su indisposición de manera evidente.

Al Jefe se le salió el reality de las manos. Creía que expulsando a Eidevin iban a poner orden en la casa y el descontrol será peor. Karola que acabe con esos morrongos así salga Expulsada. #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/0lhH1zCAkd — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) April 10, 2026

Cabe recordar que Canal RCN tiene la posibilidad de tomar medidas frente a los participantes de ‘La casa de los famosos’ de confirmar que incumplen el reglamento dispuesto para el formato.

A pesar de que muchas de esas son sanciones como parte del juego, la producción puede llegar a determinaciones mucho más radicales como la expulsión sin ninguna intermediación.

¿Por qué RCN puede expulsar a un participante de ‘La casa de los famosos’?

La expulsión de un participante en ‘La casa de los famosos Colombia’ es una medida extrema que la producción toma cuando se vulneran las reglas de convivencia. Según el reglamento oficial difundido por el Canal RCN, existen líneas rojas que ningún concursante puede cruzar para garantizar la integridad de todos.

De acuerdo con el portal oficial del Canal RCN, las causas principales de una salida inmediata sin derecho a votación del público son:

Violencia física: cualquier agresión hacia un compañero, sin importar la gravedad del golpe, causa la expulsión automática.

cualquier agresión hacia un compañero, sin importar la gravedad del golpe, causa la expulsión automática. Acoso sexual: contactos no consentidos o comportamientos que vulneren la libertad sexual de otro participante están estrictamente prohibidos.

contactos no consentidos o comportamientos que vulneren la libertad sexual de otro participante están estrictamente prohibidos. Daños a la propiedad: destruir de forma intencionada la infraestructura de la casa o equipos técnicos de la producción.

destruir de forma intencionada la infraestructura de la casa o equipos técnicos de la producción. Incumplimiento de las reglas de aislamiento: intentar comunicarse con el exterior o recibir información no permitida por la producción.

intentar comunicarse con el exterior o recibir información no permitida por la producción. Comentarios de odio: expresiones racistas, homofóbicas o discriminatorias que afecten la dignidad humana de los integrantes.

La producción monitorea las 24 horas del día para detectar estas faltas. En sus reportes de seguimiento, se aclara que la decisión de expulsar no es negociable y se comunica a través de ‘El jefe’, la voz que rige el programa. Este mecanismo busca evitar que el ambiente se vuelva tóxico o peligroso para los famosos que compiten por el premio millonario.

La seguridad y el respeto son la base del formato. Si un participante pone en riesgo la salud mental o física del grupo, el protocolo de seguridad se activa para retirar al infractor de inmediato, garantizando la continuidad del show bajo normas éticas.

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