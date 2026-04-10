En medio de revelaciones que involucran a figuras del espectáculo, surgió una información que no pasa desapercibida y tiene en la mira a uno de los formatos más controversiales de la televisión colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

Roberto Velásquez, productor de ‘La casa de los famosos’, confirmó durante el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar’ que Canal RCN tomó medidas tajantes con respecto a las expulsiones de los participantes del mencionado concurso al no presentarlos en la habitual gira de medios ni en el matutino ‘Buen día, Colombia’, como es común.

De ahí, Eidevin López no tendrá apariciones en su faceta de exparticipante en ninguna de las franjas de esa compañía luego de ser expulsado del ‘reality’ al perder su lugar por las votaciones del público este jueves 9 de abril de 2026.

Al ser consultado por Karina García, el productor de ‘La casa de los famosos’ aclaró que esa determinación de que no haga la denominada gira de medios no significa que se rompa la relación con Canal RCN, pues se entiende que solo es parte del juego y no implica algo diferente en lo laboral.

El caso de Eidevin provocó controversia luego de que tuvo un cruce con Alejandro Estrada que desembocó en agresiones físicas, por lo que ‘El jefe’ puso a consideración su futuro en unas votaciones del público que llevaron a la expulsión.

Cabe recordar que Johana Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ en esta misma temporada, aunque su caso se debió a un comentario que le hizo a ‘Campanita’ sobre el tono de su piel.

Este tipo de decisiones se han presentado también en las anteriores ediciones del formato, aunque en contextos muy particulares en cada uno de los hechos que llevaron a la medida.

La primera expulsada por Canal RCN fue la presentadora Nanis Ochoa, que apenas duró un día dentro del concurso y que salió debido a que dio información del exterior en varias ocasiones.

La siguiente fue la actriz Isabella Santiago, que sobrepasó los espacios físicos de otro de los concursantes en medio de una broma, lo que provocó la determinación que fue radical.

La tercera temporada ha estado marcada por una fuerte rivalidad que incluyó a Eidevin López contra Alejandro Estrada, como parte de los dos bandos que se formaron entre los participantes.

Lo llamativo es que, a pesar de que se salvó de salir en esta ocasión, ‘Alejo’ todavía está en riesgo de eliminación esta semana debido a que está en la placa de nominados de ‘La casa de los famosos’.

¿Quién es Eidevin López?

Eidevin López Gómez es un actor y creador de contenido colombiano oriundo de Valledupar, César. Tiene 26 años y ha construido una carrera progresiva en la televisión nacional que lo llevó, en 2026, a convertirse en figura del ‘reality’ de ‘La casa de los famosos’.

López ha participado en varias producciones de la televisión colombiana. Su papel más reconocido fue en la serie Leandro Díaz del Canal RCN, donde interpretó a Urbano, el hermano ciego de Leandro, un rol que le generó mayor visibilidad dentro de la industria.

Su trayectoria actoral incluye participaciones en ‘Diomedes Díaz’ (Canal RCN, 2014), ‘Enfermeras’ (Canal RCN, 2019) y ‘Leandro Díaz’ (2022-2023). También aparece en producciones de Caracol Televisión como ‘La Cacica’ (2015) y ‘Tu Voz Estéreo’ (2018).

Eidevin López ingresó a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ como el quinto participante elegido por votación del público, con un 51,7 % de los votos, superando a otros aspirantes de su grupo.

* Pulzo.com se escribe con Z