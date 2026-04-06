Caracol Televisión anunció la apertura de inscripciones para una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, el popular concurso de imitación musical que regresa en 2026.
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De acuerdo con el comunicado oficial, las convocatorias estarán habilitadas desde este lunes 6 de abril y se extenderán hasta el domingo 26 de abril a las 11:59 p. m.
El proceso se hará de manera virtual, por lo que los interesados deberán diligenciar su inscripción a través de la página oficial del programa.
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También vuelve ‘Yo me llamo mini’ para niños
Luego del éxito de su edición anterior, el formato infantil también regresa. ‘Yo me llamo mini’ abrirá convocatoria paralela para buscar a los mejores imitadores del país entre los más pequeños.
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En este caso, el concurso está dirigido a niños entre los 5 y 13 años, mientras que la versión principal está habilitada para mayores de 18 años.
El proceso de inscripción es gratuito y no requiere intermediarios, reiteró el canal.
Quiénes son los jurados de ‘Yo me llamo’
El programa contará nuevamente con la participación de figuras reconocidas del formato como Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni, quienes estarán a cargo de seleccionar a los mejores talentos.
Los interesados deberán ingresar al sitio web oficial del programa, elegir la categoría en la que desean participar y seguir el paso a paso indicado para completar el registro.
Con esta nueva temporada, el programa buscará a los imitadores más destacados del país, quienes competirán por demostrar que son el doble exacto de su artista favorito.
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