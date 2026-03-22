Este domingo 22 de marzo se conoció un nuevo eliminado en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’. Luego de las votaciones del público, el participante que le dijo adiós al ‘reality’ fue: Juan Palau.

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Pese a ser uno de los participantes más carismáticos y haber mostrado una faceta competitiva impecable, Juan Palau deja un vacío difícil de llenar para el equipo del ‘Infierno’ (o la habitación a la que perteneciera según la dinámica actual).

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Junto a Palau se encontraban figuras de la talla de ‘Campanita’, el humorista ‘Juanda Caribe’, los actores Alejandro Estrada y ‘Juancho’ Arango, y el creador de contenido ‘Tebi’ Bernal.

Pese a que los presentadores no dijeron el resultado de las votaciones, los participantes que se salvaron ingresaron a la casa en orden aleatorio. Este fue el orden en el que retornaron a la competencia:

‘Tebi’ Bernal. ‘Juanda’ Caribe. Alejandro Estrada. ‘Juancho’ Arango. ‘Campanita’.

¿Cómo quedaron las votaciones?

Una vez que se supo que Palau era el participante eliminado, la producción dio a conocer los porcentajes de las votaciones. Según los mostrado en el programa, los resultados fueron los siguiente:

Alejandro Estrada: 32.93 % ‘Tebi’ Bernal:18.71 % ‘Juanda’ Caribe: 17. 54 % ‘Juancho’ Arango: 12. 18 % ‘Campanita’: 10.98 % Juan Palau: 7.66 % (eliminado)

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