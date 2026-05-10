James Rodríguez finalmente tuvo minutos con Minnesota United FC y dejó dos asistencias clave en el empate 2-2 vs. Austin FC, un partido donde volvió a mostrar destellos de su calidad en el mediocampo.

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Tras el encuentro, el jugador de la Selección Colombia se desahogó sobre su presente, su futuro y los rumores que han circulado en redes sociales sobre un posible retiro después del Mundial.

James fue contundente al referirse a su estado físico, algo que con frecuencia en los últimos meses se le ha cuestionado: “Para todas estas cosas entreno yo, yo me entreno bien. Siempre doy día a día todo lo que tengo. Cuando entras en este tipo de minutos, tienes que estar listo y, así te den 20, 30, 40 minutos, tienes que ayudar. Se nos ha ido al final una jugada; creo que pudimos hacer un poco más, pero bueno, empate, creo que el equipo viene de buena manera”.

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🚨 James Rodríguez confirma que se unirá a la Selección Colombia el próximo 17 de mayo para preparar el Mundial. ⚠️ Desmiente los rumores sobre su retiro tras la Copa del Mundo. pic.twitter.com/YGeU4cvwto — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 11, 2026

Además, confirmó la fecha en la que se unirá a la Selección Colombia para iniciar la preparación de cara al Mundial: “El 17 (de mayo) ya para la próxima semana estar con ellos, obviamente para pensar en lo que viene. Tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno; como te dije antes, día a día entreno bien, cuido el cuerpo de buena manera”.

Uno de los puntos más llamativos de su intervención fue la aclaración sobre los rumores de retiro, los cuales negó de manera directa: “No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar ‘views’, por ganar ‘likes’, vistas, pero bueno, creo que se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar creo que soy yo y en su día yo lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero antes creo que me quedan un par de años más y bueno, creo que todas esas cosas que se dicen son falsas”.

Con esto, James despeja dudas sobre su futuro inmediato y deja claro que aún tiene recorrido en el fútbol profesional, mientras se alista para volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia en los próximos días.

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