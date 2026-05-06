El presente de James Rodríguez en la MLS sigue provocando debate, especialmente por la falta de continuidad que ha tenido desde su llegada a Minnesota United. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos, desde el interior del club han destacado una actitud que habla de su compromiso: la decisión del volante colombiano de entrenarse incluso con categorías juveniles para mantenerse competitivo.

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Khaled El-Ahmad, director deportivo del equipo estadounidense, se refirió al presente del ‘10’ y dejó claro que, pese a no ser titular indiscutido, su impacto ha sido positivo dentro del grupo. De hecho, reveló un episodio que refleja el nivel de profesionalismo del jugador, justo en un momento en el que necesita recuperar ritmo pensando en el Mundial de 2026.

La decisión de entrenar con el equipo sub-18 no fue menor. En lugar de quedarse al margen tras no ser convocado para un partido, James Rodríguez optó por mantenerse activo, sumar minutos y no perder forma física ni competitiva. Este gesto cobra aún más valor considerando que el mediocampista no ha tenido la regularidad esperada en el primer equipo.

El-Ahmad también fue enfático en que, durante las negociaciones, nunca se le prometió protagonismo asegurado al colombiano, dejando claro que su rol en el equipo depende de múltiples factores.

“Nunca se garantizaron minutos, ha sido siempre más el extra, dependiendo de la competencia interna, si está saludable o si está lesionado; eso habla bien del plantel, es difícil jugar para Minnesota United sin importar quién seas”, explicó.

Acá, las palabras del director deportivo:

El contexto deportivo del equipo, dirigido por Cameron Knowles, ha sido exigente y competitivo, lo que ha limitado las oportunidades del colombiano. Aun así, desde el club valoran la forma en la que tanto el cuerpo técnico como el jugador han manejado la situación.

“Todo el crédito al equipo, a Cameron y a James por cómo han manejado las altas y las bajas con todo lo extra que significa. Lo que vemos es a un chico de 34 años que ama este juego tanto como creo no haber visto antes”, añadió el dirigente, destacando la mentalidad del futbolista.

¿Cuándo se uniría James Rodríguez a la Selección Colombia para el Mundial?

El-Ahmad confirmó que el campamento de preparación del combinado nacional está próximo a comenzar, lo que abre un nuevo capítulo en la planificación del jugador.

“El campamento de entrenamiento de Colombia empieza el 15 de mayo y estamos teniendo conversaciones para ver cuándo se une a ellos, dependiendo de cuál sea su mejor periodo de preparación para el Mundial. No es que el Mundial sea más importante que Minnesota, es un balance, pero queremos ser un club en el que los jugadores sientan que pueden prepararse y hacerlo bien para su selección”, señaló.

En ese sentido, el club y el entorno del jugador mantienen un diálogo constante para definir los tiempos adecuados, buscando un equilibrio entre sus responsabilidades en la MLS y su rol clave con la ‘Tricolor’.

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