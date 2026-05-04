América de Cali es uno de los equipos que más ilusión tiene pensando en conseguir la estrella de este primer semestre del año, pues viene haciendo las cosas bien de la mano de David González y por eso espera avanzar de ronda en la Sudamericana y llegar con gran nivel a las finales del fútbol colombiano.

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De hecho, el conjunto vallecaucano viene de ganarle por 1-0 al Pereira, aunque ahora los retos que se aproximan son mucho más complicados, recordando que le quedan tres juegos del torneo internacional y en los cuartos de final jugará contra Independiente Santa Fe.

Sin embargo, justo en este importante momento de la temporada aparecieron algunos problemas físicos, que haría que los jugadores se pierdan algunos compromisos.

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Qué le pasó a Yeison Guzmán

El jugador salió reemplazado en el último partido de la Copa Sudamericana, por lo que se prendieron todas las alarmas en el cuerpo técnico del América de Cali.

Según contó su técnico en Win Sports, el jugador “salió con un golpe en la rodilla y estamos esperando el tiempo de incapacidad”.

Ante esto, el periodista Juan José Mantilla aseguró que el futbolista será baja para la cuarta fecha de la Sudamericana vs. Alianza Atlético de Perú y, lo más seguro, es que también se pierda el compromiso de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay frente a Santa Fe, partido que será el próximo sábado, 9 de mayo, a las 8:20 de la noche.

Yeison Guzmán no viaja a Perú y lo más probable es que se pierda la IDA ante Santa Fe por los cuartos de final pic.twitter.com/jH5xxxh5aE — Juan José Mantilla. (@JuanjoseMant) May 4, 2026

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Así, se estima que pueda volver para el compromiso de vuelta en Bogotá, que será el martes, 12 de mayo, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín.

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