El América de Cali dejó escapar puntos importantes en su visita a Argentina y complicó su recorrido en la Copa Sudamericana. El conjunto vallecaucano cayó 2-0 frente a Tigre, un rival que venía atravesando una larga sequía sin victorias y que encontró en este partido la oportunidad de revertir su momento.

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Durante la primera mitad, el equipo argentino marcó la diferencia con dos anotaciones que expusieron problemas en la defensa escarlata. América intentó reaccionar en el complemento, pero le faltó claridad en el último tercio y no logró descontar en el marcador.

El resultado apretó aún más la lucha en el grupo A. Además, la diferencia de gol empieza a pesar en una zona que no da margen para errores. Con este panorama, América necesita sumar en los próximos encuentros para no comprometer su clasificación y aspirar al liderato del grupo.

¡¡CLARO, NACHO!! Russo llegó por el segundo palo y definió para el 2-0 de Tigre vs. América de Cali por la CONMEBOL #Sudamericana. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OPKoIoIh7l — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026

¿Cómo quedó el América en la tabla de posiciones?

Después de tres jornadas, el América de Cali suma 4 puntos en el grupo A y se ubica tercero, con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Su rendimiento lo mantiene en la pelea, pero sin ventaja frente a sus competidores directos.

El equipo registra 3 goles a favor y 4 en contra, lo que lo deja con diferencia negativa. Ese dato lo ubica por detrás de Tigre por diferencia de gol. Por su parte, Macará le gana parcialmente a Alianza Atlético 2-0, lo que lo pone como líder con 7 puntos. En el fondo de la tabla aparece Alianza Atlético con 1 punto.

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