Millonarios igualó 0-0 frente a São Paulo en un partido intenso por la Copa Sudamericana, en el que hubo algunas opciones de gol, pero faltó contundencia.

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El equipo ‘embajador’ intentó imponer condiciones en casa, con presión alta y dominio en algunos tramos del compromiso. Sin embargo, aunque logró acercarse, no encontró la precisión necesaria en el último cuarto de cancha.

Acá, cómo se vivió el juego con ‘Las Narratones’, de Pulzo:

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Un duelo sin eficacia en Copa Sudamericana

El conjunto brasileño respondió con orden y aprovechó los espacios para lograr transiciones rápidas. El partido se jugó de área a área por momentos, con aproximaciones claras para ambos lados, pero sin que ninguno lograra marcar diferencia.

La falta de eficacia terminó siendo el factor determinante en un encuentro que Sao Paulo jugó con la suplencia, pero que el azul no supo aprovechar.

Así queda Millonarios en la tabla de la Copa Sudamericana

Con este resultado, Sao Paulo se mantiene en la parte alta del grupo con siete puntos, mientras que Millonarios llegó a cuatro unidades y quedó en la tercera posición, obligado a sumar en lo que resta de la fase. (En el cierre de esta nota O’Higgins estaba derrotando 1-0 a Boston River y llegaba a 6 puntos)

El próximo reto del equipo bogotano será ante Boston River, en condición de visitante, en un partido clave para seguir con vida en el torneo continental.

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