Este martes, 28 de abril, Millonarios tendrá un importante juego en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pues recibe en su estadio al Sao Paulo de Brasil por la fecha 3 y es muy importante sumar puntos pensando en lo que se viene en las últimas tres jornadas.

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Cabe recordar que Millonarios viene de ganar frente a Boston River en los últimos minutos, lo cual le dio un respiro en la tabla de posiciones, pero ahora su rival será mucho más complicado y por eso se necesita la concentración en todo su esplendor.

Ahora, por parte de Sao Paulo, que ya ganó los primeros dos juegos, la relevancia no es la misma, ya que el cuerpo técnico tomó llamativa decisión para este compromiso.

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🇨🇴 ¡Saludos desde Bogotá! Amanhã tem Tricolor em campo, às 21h30, pela 3ª rodada da CONMEBOL Sul-Americana.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/U85ZrVFVeT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 27, 2026

Sao Paulo jugará con la suplencia frente a Millonarios

El equipo brasileño aterrizó en Bogotá y quedó en evidencia que cuenta por lo menos con siete bajas muy importantes de los que venían siendo titulares indiscutibles en el Brasileirao.

Es más, los nombres son:

Lucas Ramon.

Enzo Díaz.

Rafael Tolói.

Danielzinho.

Artur.

Luciano.

Jonathan Calleri.

De esta manera, queda en evidencia que Sao Paulo está enfocado en el Brasileirao, pues actualmente marcha en la cuarta posición con 23 puntos, por detrás de Palmeiras, Flamengo y Fluminense, que tienen 32, 26 y 26 puntos, respectivamente.

A qué hora es Millonarios vs. Sao Paulo

Cabe recordar que este compromiso será este martes a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

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Dónde ver el Millonarios vs. Sao Paulo

Este partido, que corresponde a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se podrá ver por el canal DSports y su aplicación DGo.

Además, usted podrá seguir la narración por Las Narratones de Pulzo Deportes en YouTube, Facebook y TikTok.

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