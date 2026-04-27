El cierre de la primera ronda de la Liga BetPlay ha estado más que emocionante, pues hay varios equipos luchando aún por conseguir la clasificación y eso hace que la última jornada llame tanto la atención, precisamente porque hay muchas cosas en juego.
Y es que según dio a conocer la Dimayor, en total se jugarán cinco partidos de manera simultánea él domingo, 3 de mayo, justamente de esos equipos que tienen posibilidades matemáticas de clasificar, mientras que los otros partidos se disputarán entre el viernes y el sábado.
Los partidos se jugarán así:
Viernes primero de mayo:
- Once Caldas vs. Atlético Nacional: 6:00 de la tarde.
Sábado 2 de mayo:
- Boyacá Chicó vs. Llaneros: 2:00 de la tarde.
- Jaguares vs. Cúcuta: 4:00 de la tarde.
Domingo 3 de mayo:
- Fortaleza vs. Bucaramanga: 3:30 de la tarde.
- Independiente Medellín vs. Águilas Doradas: 3:30 de la tarde.
- Alianza FC vs. Millonarios: 3:30 de la tarde.
- Santa Fe vs. Inter de Bogotá: 3:30 de la tarde.
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 3:30 de la tarde.
- América vs. Pereira: 5:45 de la tarde.
- Junior vs. Pasto: 5:45 de la tarde.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite confirmar la programación de la Fecha 19 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2026
— DIMAYOR (@Dimayor) April 27, 2026
Así las cosas, a las 5:40 ya se conocerán todos los clasificados, pero a las 8:00 se dará inicio al sorteo para conocer las llaves de las finales, recordando que en este semestre no habrá cuadrangulares por cuestiones de tiempo, sino juegos de ida y vuelta con eliminación directa.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
Hasta ahora, vale la pena recordar que la tabla de posiciones, con seis equipos ya clasificados, va de la siguiente manera:
|Equipo
|Puntos
|1. Nacional
|40
|2. Pasto
|34
|3. Junior
|32
|4. Tolima
|30
|5. América
|30
|6. Once Caldas
|30
|7. Internacional de Bogotá
|28
|8. Santa Fe
|26
|9. Deportivo Cali
|26
|10. Medellín
|26
|11. Millonarios
|25
|12. Bucaramanga
|23
