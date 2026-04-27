Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Abr 27, 2026 - 12:49 pm

El cierre de la primera ronda de la Liga BetPlay ha estado más que emocionante, pues hay varios equipos luchando aún por conseguir la clasificación y eso hace que la última jornada llame tanto la atención, precisamente porque hay muchas cosas en juego.

Y es que según dio a conocer la Dimayor, en total se jugarán cinco partidos de manera simultánea él domingo, 3 de mayo, justamente de esos equipos que tienen posibilidades matemáticas de clasificar, mientras que los otros partidos se disputarán entre el viernes y el sábado.

Los partidos se jugarán así:

Viernes primero de mayo:

  • Once Caldas vs. Atlético Nacional: 6:00 de la tarde.

Sábado 2 de mayo:

  • Boyacá Chicó vs. Llaneros: 2:00 de la tarde.
  • Jaguares vs. Cúcuta: 4:00 de la tarde.

Domingo 3 de mayo:

  • Fortaleza vs. Bucaramanga: 3:30 de la tarde.
  • Independiente Medellín vs. Águilas Doradas: 3:30 de la tarde.
  • Alianza FC vs. Millonarios: 3:30 de la tarde.
  • Santa Fe vs. Inter de Bogotá: 3:30 de la tarde.
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 3:30 de la tarde.
  • América vs. Pereira: 5:45 de la tarde.
  • Junior vs. Pasto: 5:45 de la tarde.

Así las cosas,  a las 5:40 ya se conocerán todos los clasificados, pero a las 8:00 se dará inicio al sorteo para conocer las llaves de las finales, recordando que en este semestre no habrá cuadrangulares por cuestiones de tiempo, sino juegos de ida y vuelta con eliminación directa.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Hasta ahora, vale la pena recordar que la tabla de posiciones, con seis equipos ya clasificados, va de la siguiente manera:

Equipo Puntos
1. Nacional 40
2. Pasto 34
3. Junior 32
4. Tolima 30
5. América 30
6. Once Caldas 30
7. Internacional de Bogotá 28
8. Santa Fe 26
9. Deportivo Cali 26
10. Medellín 26
11. Millonarios 25
12. Bucaramanga 23
