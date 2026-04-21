Los últimos días de Millonarios han sido una pesadilla para los hinchas, pues viene de perder con el América de Cali, Falcao García sufrió una fractura en su rostro y ahora surgió una información que tiene en ascuas a los aficionados, puesto que el equipo también se podría quedar sin técnico en medio del torneo.

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Y es que desde Perú se confirmó que Universitario se quedó sin técnico, por lo que las directivas ya están buscando reemplazo y el argentino al mando de Millonarios es una de las opciones más fuertes para dirigir en Lima.

Así lo informó el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que incluso ya se pusieron en contacto con el entrenador y su círculo para tratar de llegar a un acuerdo lo más pronto posible.

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Según Peralta, Bustos es el ideal para las directivas de Universitario, pero desde allí saben que es difícil porque “tiene contrato hasta fin de año con Millonarios, está en un momento en el que lucha por clasificar a play-offs de la Liga colombiana, y ya ganó en Copa Sudamericana”.

Además, agregó, “en Millonarios se enteraron de esto y conversaron con el entorno del técnico. Hay una valoración importante por parte de la directiva y de la dirección deportiva para Fabián Bustos”.

🎙️@Gustavo_p4 sobre el reemplazo de Rabanal: “La administración considera que el ideal es Fabián Bustos, que está en Millonarios de Colombia”#L1Radio 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/bYo0gL9zBX — L1MAX (@L1MAX_) April 21, 2026

Finalmente, concluyó diciendo que por ahora la opción se ve lejana porque desde Millonarios le ofrecieron armar el equipo como a él le parezca a mitad de año y su idea es mantener su vínculo con el conjunto bogotano por temas de compromiso e imagen, pero igual en Perú van a esperar unas semanas para ver si elige otro técnico y cómo avanzan los resultados con el equipo ‘Embajador’ para, si es el caso, volver a contactarlo y hacerle una mejor oferta.

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Lo cierto es que en Millonarios, pese a que todo el proceso comenzó de la mejor manera, el equipo se ha ido desinflando poco a poco, al punto de que está al borde de la eliminación en la Liga BetPlay y en Sudamericano no ha mostrado un buen juego, pese a ganar en su segunda salida frente a Boston River.

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