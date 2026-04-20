La preocupación por el estado de salud de Radamel Falcao García creció este lunes 20 de abril, luego de que Millonarios confirmara la gravedad de la lesión que sufrió durante el partido frente a América de Cali disputado este domingo.

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El delantero samario tuvo que abandonar el terreno de juego luego de protagonizar un fuerte choque en medio de una acción disputada durante el compromiso, que encendió las alarmas tanto en el cuerpo técnico como entre sus compañeros y aficionados.

Las imágenes del momento evidenciaron la dureza del impacto, especialmente en la zona del rostro, lo que obligó a una rápida intervención médica.

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¿Qué le pasó a Radamel Falcao?

De acuerdo con el reporte entregado por el club ‘Embajador’, Falcao sufrió un “fuerte trauma facial” y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención especializada.

Allí, después de hacerle los exámenes de diagnóstico correspondientes, los médicos confirmaron que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático, una estructura ósea clave del rostro que se ubica en la zona del pómulo.

“Se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión”, se lee en el comunicado.

Este tipo de lesión suele ser delicada en deportistas de alto rendimiento, no solo por el dolor y la inflamación que provoca en la fase inicial, sino también por las implicaciones que puede tener en cuanto al tiempo de recuperación y la necesidad —o no— de una intervención quirúrgica.

Sin embargo, en el caso del experimentado atacante, el club fue claro en señalar que el tratamiento a seguir aún no está definido.

Según explicó Millonarios en su comunicado, será necesario esperar al menos 48 horas para que el jugador supere la fase aguda de la lesión y así poder determinar el procedimiento más adecuado. Solo después de ese periodo se establecerá si Falcao deberá someterse a cirugía o si podrá llevar un tratamiento conservador.

Asimismo, el tiempo de incapacidad del goleador histórico de la Selección Colombia dependerá directamente de la evolución que presente en los próximos días y de la decisión médica que se adopte.

Esto deja en incertidumbre su presencia en los siguientes compromisos del equipo capitalino, que afronta un calendario exigente tanto en la liga local como en Copa Sudamericana.

La lesión de Falcao representa un golpe sensible para Millonarios, no solo por lo que significa su experiencia dentro del campo, sino también por su liderazgo en el grupo. Desde su llegada, el delantero ha sido una de las principales referencias ofensivas del equipo y una figura clave para el proyecto deportivo.

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