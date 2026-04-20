El delantero colombiano Radamel Falcao García encendió las alarmas este domingo luego de protagonizar un fuerte choque durante el partido entre América de Cali y Millonarios, en un hecho que rápidamente preocupó a los seguidores del club capitalino.

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Las imágenes de la transmisión captaron con claridad la dureza del golpe. En la jugada, Falcao disputa un balón aéreo con un defensor rival y, en medio del salto, recibe un impacto directo en el rostro que lo deja visiblemente afectado.

El delantero cae al suelo de inmediato, despertando preocupación entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados presentes en el estadio.

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En el video se evidencia la violencia del contacto, pese a que fue una disputa legal entre ambos jugadores. Incluso, en la repetición se aprecia cómo el jugador queda aturdido tras el impacto, lo que obligó a la rápida intervención del personal médico. Presione acá para ver el choque de ‘el Tigre’.

¿Qué pasó con Radamel Falcao García?

Después de recibir atención en el terreno de juego, Falcao no pudo continuar en el compromiso y fue sustituido al finalizar el primer tiempo. Posteriormente, y como medida preventiva, fue trasladado en ambulancia a un centro médico en Cali para ser evaluado con mayor detalle.

Tras el trauma facial sufrido por Falcao ante América, se sacaron radiografías en la clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnósitico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente se teme por una fractura en el hueso cigomático. pic.twitter.com/hVWXbToCLk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 20, 2026

Aunque hasta el momento no hay un parte médico oficial definitivo por parte de Millonarios, los primeros reportes indican que el atacante habría sufrido un fuerte trauma en el rostro.

Entre las hipótesis que se manejan de manera preliminar están una posible conmoción cerebral y lesiones en la zona maxilofacial, aunque será el diagnóstico clínico el que determine con exactitud la gravedad de la situación.

Por ahora, se espera que en las próximas horas el club entregue un comunicado oficial con el parte médico, que permita conocer el alcance de la lesión y el tiempo estimado de incapacidad.

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