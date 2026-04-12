El clásico bogotano entre Millonarios y Santa Fe terminó 1-1 este domingo 12 de abril en el estadio El Campín, en partido válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se centró en la controversia arbitral que dejó fuertes declaraciones de Radamel Falcao García, quien cuestionó abiertamente una decisión del juez central.

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El momento clave del encuentro se produjo en el área de Santa Fe, cuando Falcao fue derribado por Daniel Torres en una acción que despertó reclamos inmediatos por parte del equipo ‘embajador’. Pese a las protestas, el árbitro Andrés Rojas decidió no sancionar penalti y tampoco acudió al VAR para revisar la jugada.

La situación no solo causó molestia en el campo, sino que también escaló en la rueda de prensa posterior, donde el delantero samario dejó declaraciones contundentes sobre lo ocurrido. ‘El Tigre’ sorprendió al afirmar que el propio árbitro le habría admitido que la jugada sí era penal.

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“Dos veces”, respondió de manera inmediata cuando le preguntaron si Rojas había reconocido el error.

El exjugador de clubes como Atlético de Madrid y Porto amplió su explicación y dejó ver su inconformidad con la decisión arbitral:

“En su momento cuando pasa la situación, el argumento que me da [Andrés Rojas] es que los dos vamos a disputar la pelota. Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición, y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer ‘faul’”, indicó inicialmente.

Luego, agrego: “Y se nota, muy claramente en el video, cuando yo salto que voy adelante del jugador de Santa Fe, y lo único que hace es empujarme o no disputar la pelota. ¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras del jugador del Santa Fe que hizo el ‘faul’ para que vean su lenguaje corporal?”.

Acá, lo dicho por Falcao:

Más allá del análisis de la jugada, Falcao fue más allá y lanzó una frase que rápidamente generó repercusión:

“No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o simplemente ir al VAR”, afirmó el máximo goleador de la Selección Colombia.

El delantero también insistió en la importancia del uso de la tecnología para tomar decisiones más justas:

“Yo trato de jugar lo más leal posible y no sé por qué no se recurre al VAR, para tener todas las herramientas y tomar las decisiones adecuadas”, agregó.

El técnico de Millonarios, Fabián Bustos, respaldó la postura de su delantero y expresó su inconformidad, especialmente por la falta de revisión de la jugada.

“Yo quiero acotar algo, yo siento que si se cobra penal, se va a revisar; lo que yo no entiendo es por qué no se revisa, porque es una falta —obviamente, para mí es penal—, pero digo: ‘¿cuál es el problema de revisarla?’”, afirmó.

El entrenador argentino también enfatizó que la acción pudo haber cambiado el rumbo del partido:

“’Rada’ iba con posibilidad de hacer el gol, está en el aire, la pelota la va a cabecear y siente una falta, lo sacan de la posición y no lo dejan cabecear. A mí me preocupa por qué no se revisa, si el árbitro la revisa y después dice que no fue, para mí es una jugada clara”, señaló Bustos.

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