El mundo del fútbol colombiano sigue procesando una de las noticias más dolorosas de los últimos años: la partida prematura de Santiago Castrillón, el joven “10” de las divisiones menores de Millonarios.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Victoria y solidaridad: Millonarios golea a Once Caldas y dedica el triunfo a Santiago Castrillón)

En medio del luto nacional, una de las reacciones más esperadas y conmovedoras fue la de Radamel Falcao García. El ‘Tigre’, referente absoluto del plantel profesional, utilizó sus redes sociales para expresar un dolor que trasciende las canchas y que refleja el impacto de esta tragedia en la interna del club capitalino.

Falcao, conocido por su liderazgo y su cercanía con las promesas de la cantera, no ocultó su tristeza ante la pérdida de un compañero al que ya proyectaban como una de las grandes realidades del equipo profesional.

Lee También

A través de su cuenta oficial de X, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia compartió un mensaje cargado de espiritualidad, respeto y una promesa de honor que ha conmovido a miles de seguidores.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable, ilusiones y con un futuro brillante por delante”, escribió el capitán de Millonarios.

Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a… pic.twitter.com/rgrHHWwMgE — Radamel Falcao (@FALCAO) March 23, 2026

El mensaje de Radamel continuó con una reflexión sobre el vacío que deja el juvenil en el grupo: “Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”.

Estas palabras sugieren que el primer equipo llevará el recuerdo de Santiago como una motivación adicional para el resto de la temporada 2026, convirtiendo el dolor en un motor para cumplir los objetivos que el joven volante no alcanzó a materializar.

Falcao, cuya fe cristiana es un pilar fundamental de su vida pública, también dedicó un espacio para pedir por el consuelo de los padres y allegados del futbolista: “Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre”.

Finalmente, el ‘Tigre’ cerró su homenaje con un compromiso de honor que involucra a todo el plantel profesional de Millonarios: “Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”.

¿Qué le pasó a Santiago Castrillón?

Todo comenzó este sábado 21 de marzo durante un partido oficial del Torneo Nacional Sub-20. En medio del compromiso, que enfrentaba a Millonarios contra su histórico rival, Independiente Santa Fe, Castrillón sufrió un colapso repentino en el terreno de juego.

El joven volante, que no presentaba antecedentes de salud conocidos públicamente y que se encontraba en una condición física óptima para la alta competencia, se desvaneció ante la mirada angustiada de sus compañeros y rivales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo Deportes 🟣 (@pulzodeportes)

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Millonarios FC, los protocolos de emergencia se activaron de manera inmediata. Los médicos del club atendieron a Santiago en el césped y, tras las maniobras de estabilización inicial, fue trasladado en una ambulancia de alta complejidad a un centro hospitalario en el norte de Bogotá.

Castrillón fue ingresado directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde quedó bajo el cuidado de un equipo de especialistas en cardiología y medicina crítica.

A pesar de contar con la mejor tecnología médica disponible y de los esfuerzos incansables de los especialistas por revertir el cuadro clínico, el cuerpo de Santiago no resistió.

El club informó que el deceso ocurrió este domingo 22 de marzo, mientras el jugador estaba acompañado por sus familiares y amigos más cercanos. La causa exacta del colapso está bajo investigación médica, pero el impacto de su partida ya ha generado un luto institucional.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables