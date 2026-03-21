El joven futbolista Santiago Castrillón, de apenas 18 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos en Bogotá luego de sufrir un desvanecimiento durante un partido disputado este sábado 21 de marzo.

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El incidente se presentó en medio del compromiso entre las divisiones juveniles de Millonarios FC y Independiente Santa Fe, lo que generó momentos de angustia entre jugadores, cuerpo técnico y asistentes.

(Vea también: Millonarios pierde a uno de sus jugadores más importantes para próximo juego; venía siendo clave)

Según información conocida, el mediocampista presentó un episodio repentino en plena cancha, lo que obligó a detener el juego y activar los protocolos de emergencia. De inmediato, fue trasladado en ambulancia a la Clínica La Colina, donde recibió atención médica especializada, informó Caracol Radio.

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“Una vez en la clínica, el deportista recibió maniobras de reanimación y atención médica especializada”, dice un testigo, citado por la emisora. Actualmente, permanece bajo estricta observación en la UCI, mientras los especialistas adelantan estudios para determinar las causas del episodio.

Hasta el momento, el club no ha entregado un parte médico oficial y detallado sobre su evolución. Sin embargo, desde la institución confirmaron que el jugador está siendo atendido por profesionales de distintas áreas y pidieron prudencia frente a la información que circula en redes sociales.

“Está siendo atendido por todos los especialistas”, señalaron desde el entorno del equipo, al tiempo que invitaron a los hinchas a evitar difundir versiones no confirmadas.

¿Quién es Santiago Castrillón, jugador de Millonarios?

Santiago Castrillón nació en 2007 en Bucaramanga y es considerado una de las promesas del fútbol base del equipo capitalino. Se desempeña como volante ofensivo, usa el dorsal 10 y se destaca por su técnica, visión de juego y capacidad de regate.

Su proceso deportivo comenzó desde muy joven. A los 12 años hizo parte del Club Águilas Doradas de Santander y en 2021 fue fichado por Millonarios, donde ha venido consolidando su desarrollo en las divisiones inferiores.

En octubre de 2025 recibió su primera convocatoria con el equipo profesional, en ese momento dirigido por Hernán Torres, lo que marcó un paso importante en su carrera.

En redes sociales, familiares, amigos y seguidores han expresado mensajes de apoyo y solidaridad, elevando oraciones por su pronta recuperación.

Por ahora, el estado de salud del joven futbolista sigue siendo reservado, mientras el país futbolero permanece atento a su evolución y espera noticias alentadoras sobre una de las jóvenes promesas del balompié colombiano.

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