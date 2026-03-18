Radamel Falcao García ya suma más de un mes fuera de las canchas, pues en el partido contra Llaneros en Bogotá, que fue el pasado 14 de febrero, el delantero colombiano sintió una molestia física y tuvo que salir reemplazado. Luego de los estudios, se determinó que fue una “lesión leve”, pero por más de que pasan los días, el jugador aún no regresa.

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Es más, Falcao ya suma seis partidos sin jugar, contando el de la victoria sobre Nacional en la Liga BetPlay, por lo que ya comenzó la preocupación entre los aficionados, puesto que por más de que hay avances en su condición física, todavía no regresa a la convocatoria y ya se acercan tanto las finales como el inicio de la Copa Sudamericana.

Cuándo regresa Falcao García

Sin embargo, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, calmó los ánimos en rueda de prensa luego de la victoria sobre Nacional, asegurando que ya está haciendo trabajos de campo y por eso se espera que en los próximos encuentros pueda estar.

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“’Rada’ ya empezó a hacer trabajo de campo. Eso nos pone muy contentos a todos. Va a depender un poco, ahora nos toca jugar sábado y luego el otro lunes, ya para esa fecha yo creería que va a estar bien. Si llega a estar para el sábado, bienvenido sea, pero tampoco lo queremos apurar, porque no queremos retroceder, pero estamos muy conformes, haciendo un esfuerzo grande, trabajando todos los días. Ayer y hoy ya hizo trabajo de campo con los ‘profes’, así que va todo muy bien”, explicó el técnico.

De esta manera, Bustos espera recuperar a un importante soldado en los próximos días, recordando que se vienen fechas muy importantes en la Liga para seguir escalando posiciones, y además se viene el inicio de la Copa Sudamericana en el mes de abril, en la que el objetivo de Millonarios es avanzar hasta las rondas finales.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Millonarios volverá al trabajo este miércoles para preparar los encuentros que se vienen, recordando que su siguiente partido será el sábado, 21 de marzo, contra Once Caldas a partir de las 6:20 de la tarde y luego recibe a Fortaleza el lunes, 30 de marzo, a las 8:20 de la noche.

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