Desde que se conoció la lista de viajeros de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios este martes 17 de marzo, el nombre de David Ospina brilló por su ausencia. Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de especulaciones: ¿se resintió de su vieja lesión? ¿Hubo un problema de última hora en el entrenamiento?

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Para frenar los rumores, el equipo de comunicaciones del cuadro verdolaga fue tajante y despejó cualquier duda sobre el estado de salud del guardameta de la Selección Colombia. Según confirmaron desde el club, la razón es 100 % técnica y responde exclusivamente a la planificación del cuerpo técnico liderado por Diego Arias.

“David Ospina: Decisión técnica. Goza de buena salud”, fue el mensaje oficial que compartieron desde la interna del club.

Con esto, queda claro que el veterano portero está en óptimas condiciones físicas, pero Arias ha decidido darle rodaje a otros nombres o guardar su experiencia para otros compromisos, dejando la responsabilidad del arco en manos de Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo.

Un duelo con sabor a revancha tras la Copa Sudamericana

Este partido entre ‘Embajadores’ y ‘Verdolagas’ en el Estadio El Campín no es un juego más de la fase regular de la Liga BetPlay. El ambiente está caldeado y la expectativa es máxima, principalmente por el antecedente más reciente entre ambos gigantes del fútbol colombiano.

Hace apenas unas semanas, estos dos equipos se vieron las caras en el Atanasio Girardot de Medellín por la Copa Sudamericana. En aquella ocasión, el golpe fue durísimo para la afición antioqueña: Millonarios se impuso con autoridad y eliminó a Nacional del certámen.

Ese resultado en el torneo continental le da a este clásico un tinte de “revancha” deportiva. Para Nacional, ganar en Bogotá significa no solo sumar tres puntos vitales en la tabla de posiciones, sino también sacudirse el dominio que el equipo bogotano ha ejercido en los últimos enfrentamientos directos.

La decisión de Diego Arias es arriesgada; prescindir de la jerarquía de Ospina en un escenario tan hostil como El Campín es una apuesta que solo se justificará si el resultado es positivo al final de los 90 minutos.

El partido está programado para este martes a las 8:30 de la noche en el estadio El Campín, y será válido por la fecha 12 del campeonato.

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