Más allá del resultado entre Boyacá Chicó y Millonarios en el compromiso que se llevó a cabo en Tunja el pasado sábado, 14 de marzo, mucho se ha hablado acerca de lo que pasó después del juego ya que los jugadores del equipo bogotano salieron muy molestos con el resultado y de la nada apareció un jugador del cuadro boyacense con una cortada en la cabeza.

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El futbolista en cuestión es Jacobo Pimentel, hijo de Eduardo Pimentel, quien es jugador de la plantilla, pero para este compromiso no fue convocado por el cuerpo técnico.

Sin embargo, fue quien estuvo protagonizando esta situación y, para darle pruebas a la Dimayor, Boyacá Chicó compartió unas duras imágenes mostrando cómo quedó el jugador luego del altercado en el camino a los camerinos.

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Ahora, Boyacá Chicó sostiene que fue una agresión por parte de los jugadores Diego Novoa y Leonardo Castro, pero poco a poco han salido detalles que aclararían esta situación y dejarían limpios a los jugadores de Millonarios.

Qué pasó entre los jugadores de Millonarios y Jacobo Pimentel

Uno de los que aclaró la situación fue Juan Felipe Cadavid, quien en La FM contó una versión que le dieron directamente desde el escenario deportivo.

Según el periodista, el futbolista de Boyacá Chicó se fue a celebrar el triunfo a los camerinos y mientras entraba, se cruzó a los jugadores de Millonarios, quienes le reclamaron y comenzó una pequeña confrontación. No obstante, Novoa se metió a su espacio, al tiempo que las personas de logística y la Policía comenzaron a separar.

En ese momento, cuando estas personas separaron a los jugadores, el futbolista de Boyacá Chicó se resbaló y ahí fue que se golpeó en la cabeza, lo que confirmaría que nadie le causó esa situación, sino que fue un simple accidente.

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Por lo pronto, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor hará las respectivas averiguaciones para determinar si hubo o no responsabilidad por parte de algún jugador de Millonarios.

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