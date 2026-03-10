author
Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Mar 10, 2026 - 1:57 pm

Rodrigo Contreras ha sido el delantero sensación del fútbol colombiano en los últimos días, pues más allá de que venía teniendo buenas actuaciones y demás, en las últimas jornadas le ha cambiado la cara ofensiva al equipo para que pueda conseguir victorias importantes.

(Ver también: Aparece video del festejo de Rodrigo Contreras que desató ira en Ospina y Tesillo; no se vio en TV)

Por ejemplo, en el partido con Nacional por Copa Sudamericana, el argentino marcó uno de los mejores goles del año a nivel mundial, marcando desde atrás de mitad de cancha.

Luego, en el compromiso con Cúcuta, el ‘Tucu’ marcó nuevamente para darle los 3 puntos al equipo de Fabián Bustos, que cada vez se ve jugando mejor y por eso los hinchas están ilusionados.

Este fue el gol:

Ahora, ante esto, crece la incertidumbre acerca de hasta cuándo tiene vínculo con el conjunto bogotano, ya que será importante mantenerlo pensando en conseguir los objetivos del año.

Hasta cuándo estará Rodrigo Contreras con Millonarios

Tal como informó el periodista Mariano Olsen, quien sigue de cerca la información de fichajes del fútbol colombiano, el argentino tiene vínculo hasta diciembre de 2026 con Millonarios, pero lo llamativo es que en su momento no le compraron la ficha, sino que está a préstamo.

Su ficha pertenece a Antofagasta de Chile, el cual le comentó a Millonarios que si quiere efectuar la opción de compra, debe desembolsar dos millones de dólares para quedarse con los derechos deportivos del jugador.

De esta manera, quedará negociar en los próximos meses con el futbolista, pero todo dependerá de cómo avance el año para Millonarios, recordando que quiere ganar la Liga BetPlay, la Copa Colombia y avanzar lo más que se pueda en la Copa Sudamericana.

(Ver también: El llamativo dato de Millonarios en Medellín que ilusiona a los hinchas para la Sudamericana)

 Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Contreras y Millonarios se recuperarán físicamente para viajar al siguiente compromiso, que será el próximo sábado, 14 de marzo, frente a Boyacá Chicó en el estadio de Tunja a partir de las 6:20 de la tarde.

Cabe recordar que Millonarios marcha en la novena posición del campeonato con 14 puntos, los mismos que Bucaramanga que es octavo, pero con una menor diferencia de gol.

