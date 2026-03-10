Rodrigo Contreras ha sido el delantero sensación del fútbol colombiano en los últimos días, pues más allá de que venía teniendo buenas actuaciones y demás, en las últimas jornadas le ha cambiado la cara ofensiva al equipo para que pueda conseguir victorias importantes.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Aparece video del festejo de Rodrigo Contreras que desató ira en Ospina y Tesillo; no se vio en TV)

Por ejemplo, en el partido con Nacional por Copa Sudamericana, el argentino marcó uno de los mejores goles del año a nivel mundial, marcando desde atrás de mitad de cancha.

Luego, en el compromiso con Cúcuta, el ‘Tucu’ marcó nuevamente para darle los 3 puntos al equipo de Fabián Bustos, que cada vez se ve jugando mejor y por eso los hinchas están ilusionados.

Lee También

Este fue el gol:

🤩⚽¡QUÉ SEÑOR GOLAZO DE RODRIGO CONTRERAS! El delantero de Millonarios la baja de pecho, media vuelta y anota una joya de gol para abrir el marcador ante Cúcuta Deportivo. 📺Vive con todo #LALIGAxWIN en Win+Fútbol y https://t.co/6nfnxYMCj6. pic.twitter.com/lWAWd0lDF7 — Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2026

Ahora, ante esto, crece la incertidumbre acerca de hasta cuándo tiene vínculo con el conjunto bogotano, ya que será importante mantenerlo pensando en conseguir los objetivos del año.

Hasta cuándo estará Rodrigo Contreras con Millonarios

Tal como informó el periodista Mariano Olsen, quien sigue de cerca la información de fichajes del fútbol colombiano, el argentino tiene vínculo hasta diciembre de 2026 con Millonarios, pero lo llamativo es que en su momento no le compraron la ficha, sino que está a préstamo.

Su ficha pertenece a Antofagasta de Chile, el cual le comentó a Millonarios que si quiere efectuar la opción de compra, debe desembolsar dos millones de dólares para quedarse con los derechos deportivos del jugador.

RODRIGO CONTRERAS está vinculado con @MillosFCoficial a préstamo hasta el 31 de diciembre.

La opción de compra fue fijada por CD ANTOFAGASTA de Chile en 2 millones de dólares.

“Todo es conversable. Rodrigo es feliz en Millonarios y quiere quedarse” me dicen. pic.twitter.com/pUuD7qcHmw — Mariano Olsen (@olsendeportes) March 10, 2026

De esta manera, quedará negociar en los próximos meses con el futbolista, pero todo dependerá de cómo avance el año para Millonarios, recordando que quiere ganar la Liga BetPlay, la Copa Colombia y avanzar lo más que se pueda en la Copa Sudamericana.

(Ver también: El llamativo dato de Millonarios en Medellín que ilusiona a los hinchas para la Sudamericana)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, Contreras y Millonarios se recuperarán físicamente para viajar al siguiente compromiso, que será el próximo sábado, 14 de marzo, frente a Boyacá Chicó en el estadio de Tunja a partir de las 6:20 de la tarde.

Cabe recordar que Millonarios marcha en la novena posición del campeonato con 14 puntos, los mismos que Bucaramanga que es octavo, pero con una menor diferencia de gol.

* Pulzo.com se escribe con Z