Millonarios ha sido uno de los equipos que más han sonado en este mercado de transferencias luego de que terminó la Liga BetPlay 2025-2, pues después de no clasificar a las finales por primera vez en varias temporadas, los aficionados exigieron mejores contrataciones y ya se anunciaron tres fichajes.

Esos nombres que ya llegaron son Carlos Dárwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, futbolistas que reforzarán varias zonas de la cancha para mejorar la nómina de Hernán Torres.

Sin embargo, los aficionados esperan más por el mal resultado del último torneo, por lo que se avanzan en las negociaciones de otros dos jugadores que son extranjeros: Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.

Quién es Rodrigo Contreras

Contreras es un delantero argentino que ilusiona a los aficionados del equipo ‘Embajador’, ya que tiene 30 años y su último equipo fue la Universidad de Chile, club con el que tuvo una actuación aceptable.

Así se despidió de dicha institución:

En su última temporada allí, el ‘Tucu’, como lo conocen en los clubes por los que ha pasado, jugó un total de 41 partidos, en los cuales anotó 10 goles y aportó dos asistencias.

Sin embargo, también ha tenido un paso muy interesante por su país principalmente. Desde su debut en 2014, el atacante ha pasado por San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima, Quilmes, Arsenal, Aldosivi, Defensa y Justicia y Platense, además de Necaxa, Deportes Antofagasta, Everton y Universidad de Chile.

Además, hizo parte de la Selección Argentina Sub-20 que ganó el Sudamericano en 2015 y fue llevado por Alejandro Sabella como ‘sparring’ de la absoluta en el Mundial de 2014, por lo que compartió todo el torneo con ese equipo que terminó segundo, al caer en la final con Alemania.

Esta es una negociación que va bien encaminada, según comentó el periodista Guillermo Arango, y que tanto las directivas como los aficionados esperan que se concrete pronto, pues la idea sería que se sumara al trabajo con Hernán Torres en los primeros días de enero.

Rodrigo Ureña, por su parte, es otra negociación que va en buenos términos, pues luego de arreglar su salida de Universitario de Perú, ahora espera firmar la documentación en los próximos días para aterrizar en Bogotá y tener su tercera experiencia en el fútbol profesional colombiano.

