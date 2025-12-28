En la temporada festiva celebrada en diciembre del 2025, Atlético Nacional, uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano, reveló detalles esenciales para la adquisición de su nueva camiseta oficial para la próxima temporada del 2026. Este acontecimiento tiene como fin facilitar a los seguidores la elección de un regalo perfecto para las próximas fiestas.

Inspirada en los diez años posteriores a la conquista del segundo título de Copa Libertadores por el equipo, esta camiseta proyecta la grandeza continental de los verdolagas. Creada por Nike, la estampa oficial se puede adquirir directamente desde la página oficial de la marca en Colombia. Con un amplio rango de tallas, que va desde la S hasta la 2XL, y con envío gratuito a nivel nacional, este tesoro futbolero es accesible para hinchas en todo el país.

El costo de la camiseta para hombres y mujeres es de 399.950 pesos colombianos, mientras que la versión para niños tiene un valor de 344.950 pesos. En el comunicado oficial de la marca, se declaró: “La camiseta Home de Atlético Nacional para la temporada 2026 ya se encuentra disponible para la venta en Nike.com.co, la tienda oficial de Nike en Colombia. A partir de ahora, los hinchas verdolagas pueden adquirir la indumentaria oficial que vestirá el club durante la próxima temporada”.

El lanzamiento de la nueva camiseta se ubica en el marco de la Liga BetPlay, considerada la competencia principal del fútbol colombiano. Además, el anuncio releva un llamado para los seguidores: “Así que manos a la obra y a la tarjeta… si estaba buscando regalo de Navidad, ya lo tiene, hincha verdolaga”, convirtiéndola en un must para cualquier aficionado y coleccionista.

Esta noticia también fue acompañada de varios temas contextuales como artículos relacionados con Atlético Nacional. Entre ellos se resaltan detalles sobre el partido Nacional vs. Inter Miami, el futuro de Edwin Cardona y el regreso de Samuel Velásquez para la próxima temporada.

