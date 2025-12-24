Este miércoles, 24 de diciembre, desde Argentina están confirmando uno de los fichajes más esperados por los aficionados de una de las instituciones más importantes del continente: la de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina.

Según revelaron periodistas como César Luis Merlo y Gastón Edul, los equipos ya llegaron a un acuerdo para que el extremo de 23 años de edad vista la camiseta del ‘Xeneize’ a partir de 2026 a cambio de un valor de 5 millones de dólares por el 100 % de sus derechos deportivos. Además, su contrato sería por cuatro años, es decir, hasta diciembre de 2029.

Así lo anunciaron:

🚨Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca.

*️⃣El club le compró el pase a Atlético Nacional en u$s 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó. #TratoHecho pic.twitter.com/o7WVHlTJ6L — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025

Marino Hinestroza es nuevo jugador de Boca.

5 millones de dólares por el 100%. pic.twitter.com/S1WYqCB4gD — Gastón Edul (@gastonedul) December 24, 2025

De esta manera, Atlético Nacional se queda sin uno de sus jugadores más importantes para la próxima temporada, pero era algo que se veía venir, pues desde que el equipo ‘Verdolaga’ consiguió el título de Copa Colombia frente a Independiente Medellín, el mismo futbolista subió una publicación a sus redes sociales con tono de despedida a la afición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marino Hinestroza (@maarii_angulo)

De esta manera, Marino, a su corta edad, tendrá su tercera experiencia en el exterior, recordando que antes de llegar al equipo antioqueño pasó por el Pachuca de México y luego el Colombus Crew de la MLS.

Además, vale la pena recordar que llega a un equipo que viene en crecimiento, pues pese a que no ha tenido el nivel esperado en los últimos años, está clasificado a la Copa Libertadores de 2026 y por eso el objetivo es claro: volver a ganarla después de 19 años.

