El cierre de la etapa de Miguel Ángel Borja con River Plate no fue el mejor, pues aunque el delantero quedó con una muy buena cifra goleadora, su juego no fue muy relevante y en las últimas temporadas estaba más de pelea con la hinchada que mostrando un buen nivel.

Por eso mismo salió sin pena ni gloria, al punto de que actualmente es agente libre y mucho se ha hablado acerca de dónde podría jugar ahora a sus 32 años.

Ahora, desde hace unos días se vive una novela porque un periodista le preguntó acerca de la posibilidad de llegar a Boca Juniors de forma jocosa, a lo que su hermano contestó que le encantaría y ahí se abrió una opción que nadie tenía contemplada.

Es más, Juan Román Riquelme, presidente de Boca, comenzó con los contactos y ahora, sorpresivamente, sí existe una opción de que ese traspaso se dé, lo cual sería muy polémico en Argentina porque River y el equipo de la Bombonera tienen una de las rivalidades más grandes de todo el continente.

Es más, el programa F90 de ESPN aseguró que el equipo está a la espera de qué pasará con Cruz Azul de México, pero que hay optimismo en que se puedan avanzar en las negociaciones.

“Si no se avanza con Cruz Azul, Boca va a aparecer fuerte en el mercado por Borja, no se va a poner a ver quién tiene más dólares por Borja. En Boca son optimistas por las charlas que tuvieron con su entorno y su entorno también estaba interesado en hablar con Boca”, dijeron en el programa mencionado.

Qué otro colombiano quiere Boca Juniors

Ahora, esta no sería la única contratación colombiana que haría Boca Juniors en este mercado de transferencias, pues hay acercamientos con el extremo de Atlético Nacional Marino Hinestroza para que refuerce la plantilla a partir de la próxima temporada.

“Hace mucho Boca viene buscando a alguien en esa posición y no lo encontraba. Las conversaciones están muy avanzadas, se habla entre 5 y 6 millones (de dólares) por el colombiano. El mercado de pases anterior a Boca le pidieron 10 millones. Hay una promesa de Atlético Nacional con el jugador de que le iban a facilitar una venta”, agregaron en el programa.

Y es que Marino ya se despidió prácticamente del equipo antioqueño e incluso, en la celebración de la Copa Colombia, Jorman Campuzano confirmó que se iba para Argentina, por lo que solo faltan unos pequeños detalles para confirmar esta transferencia.

