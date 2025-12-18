El incidente ocurrió en el centro comercial Plaza del Parque, donde varios hinchas del equipo tiburón, que participaban de los festejos, terminaron enfrentándose entre ellos en medio del ambiente de euforia que se vivía tras la consagración del club.
El hecho fue captado en un video grabado por un ciudadano, el cual se difundió rápidamente a través de redes sociales.
Las imágenes generaron múltiples reacciones de rechazo por parte de otros seguidores del Junior y de la ciudadanía en general, quienes cuestionaron el comportamiento violento y señalaron que este tipo de acciones empañan una celebración deportiva que debería desarrollarse de manera pacífica.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido. Tampoco se ha confirmado si hubo personas lesionadas ni si se aplicarán sanciones a los involucrados en el altercado.
El caso se suma a otros episodios de desorden que suelen presentarse durante celebraciones masivas, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de promover una cultura de convivencia y respeto entre los aficionados, especialmente en eventos deportivos de gran convocatoria.
