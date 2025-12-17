Al Deportes Tolima se le escapó su cuarta final consecutiva, pues desde 2021 no consigue títulos y los aficionados están dolidos porque aunque el equipo es protagonista y llega a la fase decisiva, no consigue el trofeo que es lo que al final importa.

(Ver también: “Grata sorpresa”: Profesor Salomón ilusionó a hinchas del Tolima por lo que pasaría contra Junior)

De hecho, en 2025-2 perdió con el Junior de Barranquilla en condición de local luego de hacer una gran campaña, en la que quedó segundo del todos contra todos y clasificó de forma prematura en su grupo de cuadrangulares.

Apenas el juez central pitó el final del encuentro, uno de los más afectados fue el estratega del equipo ‘Pijao’ Lucas González, quien había hecho un gran trabajo, pero de nuevo se le escapó el objetivo, lo cual lo afectó bastante.

Es más, la página @mamut_pijao lo grabó mientras los aficionados, aún dolidos por la derrota, coreaban su nombre destacando el trabajo durante todo el semestre. Este fue el momento:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estadio Manuel Murillo Toro 🐷💛♥️ (@mamut_pijao)

Más allá de eso, el técnico aseguró que la ilusión está alta con que próximamente se pueda conseguir el objetivo de estampar la cuarta estrella en el escudo.

“Quedamos en deuda, pero esa deuda la vamos a pagar. Vamos a intentar que la cuarta llegue lo más rápido posible”: Lucas González después de perder la final con Junior. 😓 pic.twitter.com/s33KmUmq4l — Sergio Cepeda (@chechocepeda1) December 17, 2025

Y es que el semestre del Deportes Tolima fue, en medio de todo, muy bueno, pues quedó segundo del todos contra todos consiguiendo el punto invisible, fue primero del grupo B de los cuadrangulares al vencer a Santa Fe, Fortaleza y Bucaramanga y clasificó a la Copa Libertadores por la reclasificación, pero igual, más allá de eso, no se consiguió la cuarta estrella que era el objetivo principal.

(Ver también: Presidente del Tolima le apuntó a Teófilo Gutiérrez y calentó la final de la Liga BetPlay)

Por lo pronto, los jugadores saldrán a vacaciones para despejarse y volver en los primeros días de enero a preparar el siguiente año que será muy importante y en el que seguramente el equipo tolimense volverá a ser protagonista, tal como lo ha hecho desde que se empezó con los torneos cortos.

