Más allá del 3-0 en el partido de ida a favor del Junior de Barranquilla, hubo un momento que llamó mucho la atención y fue cuando entró Teófilo Gutiérrez a la cancha, ya que tenía dos funciones principales en lo que quedaba del partido: sostener el balón para aliviar la presión y provocar a sus rivales.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Jugadores del Tolima se burlaron de Leonel Álvarez, luego de clasificar a la final de la Liga)

La segunda función la cumplió a cabalidad, puesto que apenas unos minutos después de haber ingresado, se puso a hablarle al volante Sebastián Guzmán, quien cayó en la trampa, le dio un cabezazo y se fue expulsado del compromiso, dejando al conjunto ‘Pijao’ con un jugador menos.

Esta fue la jugada en cuestión:

Lee También

😬 EL EFECTO TEO: Ingresó Teo Gutiérrez a hacer sus juegos mentales y cayó muy fácil Sebastián Guzmán quien le terminó propinando un cabezazo. Clara conducta violenta que amerita tarjeta roja. Perfecto el árbitro Carlos Betancur, muy sereno además.pic.twitter.com/RpbhBkC3rY — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 13, 2025

Esto desató toda clase de críticas en contra del jugador del Tolima, ya que todos conocen el estilo de juego de ‘Teo’ y aún así cayó en la trampa. Sin embargo, hubo quienes también criticaron al jugador del Junior, como el presidente del Tolima, César Camargo, quien no excusó a su futbolista, pero sí cuestionó la forma de actuar del rival.

“Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”, dijo el presidente, en diálogo con Caracol Radio.

Lo cierto es que al final el Deportes Tolima sí pierde un jugador muy importante, ya que desde que Guzmán entró a la cancha el juego había mejorado considerablemente, por lo que ahora Lucas González debe buscar soluciones que suplan su ausencia.

(Ver también: Alerta por estafadores que usan el nombre de Deportes Tolima para ofrecer falsos beneficios)

Cuándo es la final de la Liga BetPlay

El partido de vuelta de la final del fútbol profesional colombiano entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla será este martes, 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y contará con la transmisión de Las Narratones de Pulzo Deportes.

* Pulzo.com se escribe con Z