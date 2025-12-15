Escrito por:

Los hinchas del Deportes Tolima quedaron muy desanimados, luego de que en la final de ida del fútbol profesional colombiano su equipo cayó por 3-0 frente al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, pues en apenas cinco minutos cayó el primer gol, y antes de la media hora ya se había anotado los otros dos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Jugadores del Tolima se burlaron de Leonel Álvarez, luego de clasificar a la final de la Liga)

Así fue la narración de Pulzo Deportes de ese compromiso:

Lee También

Ante esto, una remontada se ve bastante complicada, puesto que el Junior es un equipo que sabe atacar y defender bien y por eso es que meter tres goles no será una tarea sencilla.

Sin embargo, el presidente de la institución, César Camargo, aseguró que la hinchada va a ser un tema a tener en cuenta y por eso mantiene su ilusión de que se consiga la ventaja de 3 goles para empatar la serie o incluso de más para quedar campeón.

“Al Tolima nunca le ha tocado fácil, no me acuerdo de una final que haya sido fácil, desde el 2003 donde íbamos perdiendo 3-1 con Cali de visitantes, la de Nacional en el 93’, ni hablar de la de Millonarios en plena pandemia, entonces, de finales difíciles no nos enseñen que de eso sí que sabemos y nos ha tocado”, dijo Camargo, en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó: “Ellos (Junior) tienen lo suyo, nadie les va a quitar el mérito y eso va a hacer todavía más emocionante que nosotros logremos conseguir esa remontada”.

Somos testimonio de resistencia.

Nuestro escudo nace del sacrificio de un pueblo. Forjados en la adversidad y el dolor, pero también en la valentía y la lealtad. Nunca fue fácil ser PIJAO. La TRIBU nunca se rinde. La TRIBU lucha. ¡VAMOS TOLIMA!

TODOS JUNTOS pic.twitter.com/y6Xz1Yayvp — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 13, 2025

Por otro lado, aseguró que la hinchada sí jugó un papel fundamental en el compromiso y por eso espera que en Ibagué la situación sea incluso mejor, ya que se necesita del apoyo y el impulso de las personas para darle vuelta al resultado.

“Fue un partido donde Deportes Tolima se presentó con 11 y Junior con 12, el público marcó una diferencia muy grande, 45.000 personas apoyando a su equipo nos hizo mella y por eso estamos confiando en que en Ibagué va a ser diferente, en que nuestra gente nos va a apoyar y eso nos va a llevar a la victoria”, concluyó.

(Ver también: Alerta por estafadores que usan el nombre de Deportes Tolima para ofrecer falsos beneficios)

Cuándo es la final de la Liga BetPlay

El partido de vuelta de la final del fútbol profesional colombiano entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla será este martes, 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

* Pulzo.com se escribe con Z