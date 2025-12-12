Este viernes, 12 de diciembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla se disputará el compromiso de ida de la final de la Liga BetPlay entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, dos equipos que fueron muy regulares a lo largo del campeonato y que por eso llegaron a la llave decisiva.

Sin embargo, el partido determinante será el próximo martes, 16 de diciembre, en Ibagué, pero para ese juego los hinchas del cuadro ‘Tiburón’ recibieron una noticia que les llegó como balde de agua fría.

Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, dio unas declaraciones para dar a conocer cómo será el despliegue de seguridad durante ese importante compromiso, pero además las determinaciones con respecto a la hinchada visitante.

Según Espín, con el fin de garantizar la seguridad y el espectáculo, los aficionados visitantes no podrán ingresar al estadio Manuel Murillo Toro el próximo martes, por lo que deben hacer fuerza desde Barranquilla.

“En ese orden de ideas, no habrá ingreso de hinchada visitante y se implementará ley seca en los alrededores del estadio Manuel Murillo Toro. El componente de la Policía Metropolitana será reforzado: subimos a mil uniformados y contamos con más de 400 personas de logística”, dijo.

Así las cosas, se espera que en Ibagué haya una fiesta completa por parte de los aficionados del Deportes Tolima, teniendo en cuenta que tienen una gran oportunidad de conseguir su cuarta estrella en condición de local.

A qué hora es la final del fútbol colombiano

Por lo pronto, toda la atención esta puesta en el compromiso de ida que se jugará en el Metropolitano de Barranquilla, pues allí es muy importante para el Junior sacar un resultado favorable, así como para el Tolima mantener el empate o incluso conseguir la victoria.

Este primer partido será a partir de las 8:00 de la noche, mientras que el juego decisivo, que será en la capital tolimense, será el martes, 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche.

