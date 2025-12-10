Así como salió a flote el nuevo escudo de un equipo del fútbol colombiano, los rumores de fichajes para la Liga Betplay en 2026 tienen un protagonista que está en la mira de tres grandes del país.

Sigue a PULZO en Discover

El hombre en cuestión es Mauro Manotas, delantero de 30 años que recientemente quedó como agente libre después de que rescindió su contrato con Atlas de México en noviembre, luego de tres años en el club.

El futbolista que ha estado durante 10 años por fuera del torneo local está en el radar de América, Deportivo Cali y “un equipo importante de Bogotá”, de acuerdo con la versión del periodista Alexis Rodríguez, replicado por Futbolred.

Cabe recordar que Manotas estuvo en Uniautónoma, de la segunda división del fútbol colombiano, cuando tenía 19 años, época en la que disputó 25 partidos y marcó 5 goles, además de su presencia en la Selección Colombia Sub-20, donde anotó un tanto.

Lee También

Todo eso le abrió camino al balompié en el exterior, aunque ahora parece que el camino lo tiene de regreso a su país natal, aunque por primera vez dentro de la primera división a nivel profesional.

Millonarios confirmó el fichaje de Carlos Darwin Quintero y no parece claro si tiene interés en contar con un nuevo atacante, lo que lo pondría en la puja con los otros dos grandes.

América y Deportivo Cali también tienen altas expectativas después de quedar lejos del protagonismo por la lucha para el título en Colombia.

¿Quién es Mauro Manotas, delantero colombiano?

Mauro Manotas nació el 15 de julio de 1995 en Sabanalarga (Colombia). Su posición natural es delantero, con estatura cercana a 1,78 metros.

Su carrera profesional comenzó en Colombia, con el equipo Uniautónoma F.C., donde debutó en 2014. Allí marcó sus primeros goles en la Primera A, y en 2015 emigró rumbo al exterior.

Ese mismo año fue fichado por Houston Dynamo (MLS, Estados Unidos). Con Houston vivió los años de mayor proyección: entre 2015 y 2020 disputó más de 140 partidos y anotó 51 goles en liga regular, consolidándose como uno de los delanteros destacados de la liga norteamericana. En 2018 rompió el récord de más goles en una temporada para el club.

En 2021 cruzó al fútbol mexicano, donde defendió la camiseta del Club Tijuana durante 2021-2022, anotando varios goles para el equipo. Posteriormente pasó al Atlas F.C., donde permaneció hasta noviembre de 2025 como delantero.

En el plano internacional, Manotas fue parte de la selección juvenil de Colombia: integró el grupo Sub-20 en 2015, participando en el Sudamericano Sub-20 y marcando un gol.

Más allá de sus clubes, su trayectoria refleja adaptabilidad y éxito en ligas internacionales. Combina potencia física, astucia ofensiva y un buen instinto goleador. Aunque su rendimiento reciente ha sido menos destacado que en MLS, sigue siendo un delantero de referencia y con experiencia tanto en Sudamérica como en Norteamérica.

¿Qué le pasó a Mauro Manotas?

Durante su paso por Atlas FC (México), Mauro Manotas sufrió varias lesiones graves, incluidas rupturas de ligamento cruzado en 2024, lo que lo alejó de las canchas por largos períodos.

Debido a esas lesiones y la falta de minutos, su rendimiento decayó: en su paso por el club disputó 21 partidos pero no anotó goles con el primer equipo. Para 2025 la situación se volvió insostenible. Aunque seguía bajo contrato con Atlas, los problemas físicos y futbolísticos impidieron su registro en la plantilla principal del Apertura 2025.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2025, el club anunció que se dio por terminada su relación contractual por mutuo acuerdo. Atlas justificó la decisión indicando que el jugador no iba a ser tenido en cuenta para la próxima temporada, en parte por las constantes lesiones y la necesidad de liberar una plaza para un jugador nuevo.

Con todo esto, Manotas quedó libre y según medios en Colombia ya cuenta con varias ofertas para regresar al fútbol de su país.

* Pulzo.com se escribe con Z