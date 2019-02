El Dynamo acabó la eliminatoria con un global de 3-1 después que en el partido de ida, disputado en Guatemala, también venció por 0-1, y clasificó a los cuartos de final de la máxima competición de equipos de la Concacaf.

El gran héroe del partido fue Manotas, quien salió a los 69 minutos de la segunda parte por el delantero venezolano Ronaldo Peña, completamente perdido en el campo y sin ningún tipo de peligro en sus acciones, para cambiar la inercia del juego ofensivo del equipo del Dynamo, al que se le vio una gran falta de ritmo en la competición.

La presencia del líder goleador del Dynamo se hizo sentir de inmediato, al igual que la del hondureño Alberth Elis al darle ambos profundidad y velocidad a las acciones ofensivas, que culminaron con los dos goles que permitieron la remontada y el triunfo del equipo de Houston.

