Con este resultado, los texanos se llevaron también un premio en metálico de 300.000 dólares y un boleto directo a la próxima Liga de Campeones de la Concacaf.

Manotas, de 23 años, anotó los dos primeros goles del choque en la primera mitad (4, 25) y fue clave en el primer título de la US Open Cup de los suyos. Ha marcado 20 goles en 2018.

El hondureño Romell Quioto marcó el tercer gol del encuentro.

Me siento honrado y orgulloso de haber liderado al @HoustonDynamo a su primer título en la US Open Cup 🏆Gracias a Houston y especialmente a nuestros aficionados por su apoyo!

.@HoustonDynamo get their medals and their US Open Cup trophy! #ForeverOrange #Dynamo #Houston @FOX26Houston pic.twitter.com/s4A81BamjE

— Danny Mata (@DannyMataJr) September 27, 2018