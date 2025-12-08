Este 8 de diciembre se definió al segundo finalista de la Liga Betplay: Junior de Barranquilla estará en la gran cita del segundo semestre. Pese a su derrota contra Medellín, América de Cali le dio una mano al vencer a Atlético Nacional, que aún tenía chances de cazar al ‘Tiburón’.

La escuadra barranquillera, que se jugaba el pellejo para entrar a la final, perdió sorpresivamente 2-1 contra Independiente Medellín, equipo que ya estaba eliminado y no se jugaba nada. El cuadro paisa cerró con la honrilla gracias a los goles de Brayan León y José Ortiz. El ‘Tiburón’ descontó en el segundo tiempo con un tanto de Bryan Castrillón.

El partido tuvo suspenso, no solo por el penalti que erró Edwin Herrera para Junior. Sumado a ello, una victoria de Nacional podría dejarlo sin chance para luchar por la estrella de Navidad.

Sin embargo, el cuadro ‘Verdolaga’ no pudo hacer la tarea y se llevó una decepcionante derrota en su visita al América. Los antioqueños perdieron 3-2 en el Pascual Guerrero contra el ‘Escarlata’ también sin chances de disputar la final. Los tantos de los caleños se dieron por un doblete de Dylan Borrero y un autogol de Andrés Felipe Román, mientras que por el ‘Rey de copas’ anotaron Alfredo Morelos y Dairon Asprilla.

Así quedó la tabla del cuadrangular A de la Liga Betplay, con Junior finalista

Con los resultados de los barranquilleros, paisas y caleños, el grupo cerró de la siguiente forma, al término de las seis fechas:

Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Junior 6 +2 11 América 6 0 8 Nacional 6 0 8 Medellín 6 -2 5

Así las cosas, los de la ‘Arenosa’ jugarán la final contra el Deportes Tolima, que sacó su pase a falta de una fecha de cerrar los cuadrangulares gracias a una ajustada victoria en su visita al Bucaramanga. Finalmente, cerró la última jornada del grupo B de los cuadrangulares con una victoria de local, 1-0 contra Fortaleza.

Así quedó la tabla del cuadrangular B:

Equipo Partidos jugados Diferencia de gol Puntos Tolima 6 +4 14 Bucaramanga 5 +2 8 Santa Fe 5 +1 6 Fortaleza 6 -7 3

La Dimayor ya publicó las fechas de los partidos de la final y la ida arrancará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa del Junior, este viernes 12 de diciembre. Tolima cerrará como local en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el martes 16 de diciembre.

