En la noche de este miércoles, 3 de diciembre, Deportes Tolima aseguró su clasificación a la final de la Liga BetPlay en Colombia, luego de empatar con el Atlético Bucaramanga y volverse inalcanzable en la tabla de posiciones.

Por otro lado, la Copa Colombia ya tiene definidos a sus finalistas desde hace un buen tiempo, recordando que Medellín y Nacional jugarán este importante compromiso.

Sin embargo, hasta ahora Dimayor no se había pronunciado con respecto a las fechas de las finales, aunque en redes sociales ya comenzaron a sonar unos días tentativos en los que se disputarán los encuentros.

Cuándo es la final de la Liga BetPlay

Según comentó el periodista César Augusto Londoño, la final de la Liga BetPlay se programaría para jugarse en los siguientes días:

Partido de ida: 14 de diciembre.

Partido de vuelta: 20 de diciembre.

Vale la pena recordar que todo indica que el compromiso de vuelta, el definitivo, será en Ibagué porque Tolima, que ya clasificó, es primero en la reclasificación. De hecho, el único que podría cambiar las cosas es Independiente Medellín, pero este equipo está al borde de la eliminación en el grupo A.

Cuándo es la final de la Copa Colombia

En cuanto a la Copa Colombia, que ya se conoce que será entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, las fechas, según el periodista, serían:

Partido de ida: 11 de diciembre.

Partido de vuelta: 17 de diciembre.

Las posibles fechas de las finales en Colombia:@CopaBetPlay

11 y 17 de diciembre: Medellín vs Nacional@LigaBetPlayD

14 y 20 de diciembre: Tolima vs 1º Grupo A — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) December 4, 2025

Sin embargo, falta determinar al otro finalista que saldrá del grupo A para dar a conocer las fechas exactas, ya que en caso de que sea Nacional o Medellín, necesitan de unas horas más de descanso para tener igualdad de condiciones con Tolima.

Quién puede ser el finalista del grupo A

Por lo pronto, quedan dos fechas de este grupo para conocer al finalista, recordando que actualmente la tabla de posiciones está así:

Equipo Puntos 1. Junior 8 2. América 5 3. Nacional 5 4. Medellín 2

