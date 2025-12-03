author
Escrito por:  Diego Quiroga Ussa
Dic 3, 2025

Sebastián Villa, que viene de recuperar su mejor nivel futbolístico en la más reciente temporada, podría firmar en los próximos días con el campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, justo para disputar la Copa Intercontinental a partir del 10 de diciembre.

Así lo informó el periodista argentino Sebastián Srur, quien aseguró que lo de River Plate no es verdad, pero lo que sí es cierto es que las negociaciones con el conjunto brasileño van muy bien encaminadas, al punto de que es cuestión de detalles para que se llegue a un acuerdo.

“Villa está muy cerca de jugar la intercontinental con el Flamengo, ahora a fin de año. Por 8 millones de dólares. La semana que viene hay dos reuniones en Río de Janeiro. Villa está muy cerca del Flamengo”, aseguró el periodista en Picado TV.

Y es que cabe recordar que más allá de la inversión del equipo, contratando a jugadores como Jorge Carrascal, Jorginho, Danilo y más, igual tiene muy buenas utilidades gracias a lo que ha hecho en el año, pues ya suma más de 370 millones de dólares gracias a cuestiones como el Mundial de Clubes, el título de Copa Libertadores, patrocinios, derechos de televisión y mucho más.

Con este margen de ganancias, el equipo quiere reforzarse aún más para cerrar el año de la mejor manera con el título intercontinental, recordando que su debut será el próximo miércoles, 10 de diciembre, contra el campeón de la Concacaf que es Cruz Azul.

Cómo fue el año de Sebastián Villa

Y es que cabe recordar que Villa cerró un muy buen 2025 con Independiente Rivadavia, ya que sumó el histórico título de Copa Argentina como referente y capitán.

Sin embargo, pese a ese resultado, ya se despidió de sus compañeros porque sabe que se le pueden presentar mejores oportunidades, como en este caso el Flamengo de Brasil.

Por lo pronto, queda esperar a ver si estos encuentros son fructíferos para que Villa se convierta en compañero de su compatriota Jorge Carrascal.

