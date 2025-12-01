Casi que sin pena ni gloria, Néyser Villarreal ya salió de Millonarios luego de que le finalizaran el contrato de forma anticipada, para firmar el vínculo con su nuevo club: Cruzeiro de Brasil.

Recordando que el contrato del futbolista con el club ‘Embajador’ iba hasta el 30 de noviembre, este primero de diciembre el conjunto brasileño anunció oficialmente la llegada del jugador, explicando que estará vinculado por cinco años con la institución de Belo Horizonte.

Así lo anunció el club en sus redes sociales:

De hecho, en un momento incluso se pensó que por los problemas de indisciplina, el club iba a venderlo o cederlo, pero según ha dejado ver el equipo, la idea es mantenerlo y que ayude para que en 2026 se consigan los objetivos.

“El joven delantero colombiano, que estaba en Millonarios, inicia oficialmente su carrera en Cruzeiro. ¡El contrato con el club Celeste es válido por cinco años!”, publicó el equipo brasileño.

De esta manera, Villarreal cambia de equipo luego de la tormentosa relación con Millonarios, recordando que mientras fue jugador de ese equipo estuvo envuelto en varias polémicas, como que no volvió a los entrenamientos después del Mundial Sub-20, se puso la camiseta del América en un en vivo de TikTok e incluso le dedicó historias a jugadores de Nacional aunque aún tuviera contrato en Bogotá.

Cómo va Cruzeiro

De esta manera, lo que se pretende es que Villarreal se sume a los entrenamientos de inmediato y prepare todo lo que será 2026, recordando que la idea es ganar el Brasileirao y luchar de la mejor manera en la Copa Libertadores.

Actualmente, este equipo marcha tercero en el campeonato nacional con 69 puntos, a seis del líder que es Flamengo, y por eso está casi que confirmado que disputará el torneo más importante del continente en 2026.

