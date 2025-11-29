La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se disputa en el Estadio Monumental de Lima (Perú). El encuentro genera gran expectativa, con miles de hinchas brasileños ingresando al escenario deportivo para apoyar a sus equipos en una definición considerada como una de las más importantes del fútbol sudamericano.

El partido sufrió un retraso en su inicio debido a la demora en la llegada del bus de Palmeiras, por lo que el inicio se reprogramó para las 4:15 p. m. hora colombiana (6:15 p. m. en Brasil).

Además, se informó que no se realizará minuto de hidratación durante el encuentro. Ambos equipos ya tienen alineaciones confirmadas.

Palmeiras salta al campo con Carlos Miguel en el arco, acompañado de una defensa sólida y un ataque compuesto por José Manuel López y Vitor Roque.

Flamengo, por su parte, presenta en la portería a Agustín Rossi y una ofensiva liderada por Bruno Henrique, con apoyo creativo de Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal.

En la previa, el técnico de Palmeiras aseguró su continuidad en el club, destacando que su compromiso va más allá de firmar un contrato, afirmando que se mantiene en el proyecto por convicción y palabra propia.

