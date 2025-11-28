El colorido evento de presentación de la campaña se realizó en la Carrera 30 de Bogotá con un show de drones que marcó el inicio de la iniciativa Acumula Goles, dirigida tanto a clientes empresariales como a personas naturales.

Sigue a PULZO en Discover

Su objetivo es conectar la pasión del fútbol con experiencias exclusivas para los usuarios del banco, destacando el orgullo por el país y la cercanía con sus clientes.

La dinámica de la campaña consiste en que cada compra realizada con tarjetas Visa del Banco de Bogotá —crédito o débito— se convertirá en un “gol”, aumentando las posibilidades de acceder a premios y experiencias alrededor del Mundial que se disputará en Norteamérica.

El periodo de participación será del 18 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, y los ganadores serán anunciados por los canales oficiales del banco.

Lee También

Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas, señaló que esta campaña busca premiar la fidelidad de los clientes con beneficios que pueden disfrutar en familia.

Por su parte, Rafael Arango, vicepresidente de Banca Empresas, destacó que la Copa Mundial impulsa la economía y el comercio, y que el banco quiere fortalecer a los empresarios en este contexto.

La meta principal de la campaña es llevar a 480 colombianos a vivir la experiencia del Mundial, mientras se siguen promoviendo soluciones financieras innovadoras y experiencias memorables para los usuarios.

* Pulzo.com se escribe con Z