Luego de la victoria sobre Nueva Zelanda por 2-1 gracias a los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, la Selección Colombia tendrá apenas unos días de descanso antes de su próximo compromiso, que también será frente a un equipo de Oceanía.

Su próximo rival será la Selección de Australia, equipo muy complicado, el próximo martes, 18 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche, que será el último encuentro de 2025 del combinado colombiano.

Dicho compromiso será en la ciudad de Nueva York y se espera que el técnico Néstor Lorenzo haga cambios justamente por la poca cantidad de descanso que tendrán los jugadores.

Este juego también es de vital importancia porque el combinado nacional necesita sumar puntos que lo acerquen a ser cabeza de serie en el Mundial, aunque la tarea se ve complicada.

Cómo le ha ido a Colombia vs. Australia

Este es un compromiso que no se ha jugado con regularidad, pues en la historia solamente se han enfrentado en cuatro oportunidades con un saldo de dos victorias para Colombia y dos empates.

El último enfrentamiento fue en 2018 cuando se midieron en Londres, Inglaterra, pero en esa oportunidad los hinchas se quedaron con ganas de gritar goles porque quedó 0-0.

Cuándo es el sorteo del Mundial

Luego de ese compromiso, los jugadores regresarán a sus clubes para seguir con la temporada, teniendo en cuenta que ya se va a llegar a la mitad. Sin embargo, estarán muy pendientes de lo que pase con el combinado nacional, pues el próximo cinco de diciembre en Washington, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo para conocer cómo quedarán distribuidos los grupos de la Copa del Mundo, lo que también definirá fechas, sedes y mucho más.

