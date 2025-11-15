Luego de la victoria sobre Nueva Zelanda por 2-1 gracias a los goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, la Selección Colombia tendrá apenas unos días de descanso antes de su próximo compromiso, que también será frente a un equipo de Oceanía.
(Ver también: Guardameta de Colombia ya fue operado, pero tiempo de recuperación preocupa; ¿llegará al Mundial?)
Su próximo rival será la Selección de Australia, equipo muy complicado, el próximo martes, 18 de noviembre, a partir de las 8:00 de la noche, que será el último encuentro de 2025 del combinado colombiano.
🗓️ 𝐋𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐘𝐨𝐫𝐤 👌😃Lee También
Fortaleza sorprendió con una de las suyas para cuadrangulares en Liga Betplay: "Mi primera vez" Posible alineación de la Selección Colombia para partido con Nueva Zelanda; ¿hora de probar? Confirman cuándo se jugarán los cuadrangulares de Liga BetPlay; horarios de primera fecha Millonarios confirmó su primer refuerzo para 2026, luego de la eliminación en Liga BetPlay
El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre en el Citi… pic.twitter.com/k6au8f8XIJ
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025
Dicho compromiso será en la ciudad de Nueva York y se espera que el técnico Néstor Lorenzo haga cambios justamente por la poca cantidad de descanso que tendrán los jugadores.
Este juego también es de vital importancia porque el combinado nacional necesita sumar puntos que lo acerquen a ser cabeza de serie en el Mundial, aunque la tarea se ve complicada.
Cómo le ha ido a Colombia vs. Australia
Este es un compromiso que no se ha jugado con regularidad, pues en la historia solamente se han enfrentado en cuatro oportunidades con un saldo de dos victorias para Colombia y dos empates.
El último enfrentamiento fue en 2018 cuando se midieron en Londres, Inglaterra, pero en esa oportunidad los hinchas se quedaron con ganas de gritar goles porque quedó 0-0.
(Ver también: Convocatoria oficial de Selección Colombia para los últimos partidos del año; pocas sorpresas)
Cuándo es el sorteo del Mundial
Luego de ese compromiso, los jugadores regresarán a sus clubes para seguir con la temporada, teniendo en cuenta que ya se va a llegar a la mitad. Sin embargo, estarán muy pendientes de lo que pase con el combinado nacional, pues el próximo cinco de diciembre en Washington, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo para conocer cómo quedarán distribuidos los grupos de la Copa del Mundo, lo que también definirá fechas, sedes y mucho más.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO