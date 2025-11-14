Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia, ya fue operado con éxito luego de la fractura que sufrió el pasado fin de semana en el compromiso entre Cruz Azul y Pumas, cuando el jugador Carrasquilla se barrió para evitar que saliera jugando, lo impactó y lo lesionó de gravedad.

Este jueves, el arquero fue sometido a la cirugía correspondiente, pero el tiempo de recuperación es lo que prende las alarmas, ya que en el escenario más optimista duraría cuatro meses fuera de las canchas (hasta marzo) y en el normal al menos seis meses (hasta mayo).

Esta es una situación de la que ya está pendiente el cuerpo médico de la Selección Colombia de cara al Mundial, ya que este es a mitad de año y como se necesitan a todos los jugadores en el mejor estado de forma, esta lesión podría sacar al arquero del torneo internacional.

Igual, para Lorenzo Mier no era uno de los indispensables, ya que incluso antes de la lesión había elegido a Camilo Vargas, David Ospina y el mismo Álvaro Montero para representar al país en los últimos amistosos del año frente a Nueva Zelanda y Australia.

Cómo fue la lesión de Kevin Mier

El pasado sábado, 8 de noviembre, Cruz Azul recibió a Pumas en la jornada 17 de la Liga de México, un partido de mucho nivel e intensidad. Dicho compromiso terminó 2-3 a favor del conjunto ‘felino’.

Sin embargo, más allá del resultado, los ojos estuvieron puestos en el guardameta colombiano, puesto que sobre el minuto 45+6, finalizando el primer tiempo, Mier quiso despejar un balón, pero el panameño Adalberto Carrasquilla se le barrió y lo impactó, causándole fractura de tibia.

Esta fue la jugada en cuestión:

Lo he visto 100 veces y sigo sin observar el ‘contacto seco’ que dicen de Carrasquilla a Mier. La inercia del despeje de Kevin hace que patee a Coco, y de ahí la lesión. pic.twitter.com/H6YknPAaMo — Carlitos. (@CarlitosCU_) November 9, 2025

Lo más indignante es que por esta falta el atacante no fue expulsado, lo cual dejó muy mal parado al cuerpo de arbitraje de la Liga de México. Por lo pronto, el jugador comenzará con su recuperación para tratar de volver a las canchas lo antes posible y así tener una posibilidad de ir al Mundial.

