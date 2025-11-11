La Selección Colombia ya se encuentra en Florida para los últimos compromisos del año, los cuales servirán como preparación de cara a un 2026 muy importante porque se viene el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Para los juegos con Australia y Nueva Zelanda, Néstor Lorenzo convocó a sus jugadores base, como Luis Díaz, James Rodríguez, Yerry Mina e incluso David Ospina, pero también sorprendió con otros jugadores como Carlos Gómez o incluso el mismo Gustavo Puerta.

Ahora, hubo una ausencia muy llamativa y fue la de Juan Camilo Hernández, ya que está teniendo un gran nivel deportivo en el Real Betis de España y por eso sorprendió su no llamado. Sin embargo, unos días después de que salió la convocatoria se conoció la razón.

Qué le pasó al ‘Cucho’ Hernández

En la mañana de este martes, 11 de noviembre, se conoció que el jugador fue sometido a una cirugía de cornetes nasales, pues se aprovechó este parón de dos semanas para entrar al quirófano y que así no se pierda muchos juegos con su equipo en la liga local.

“Nuestro jugador Cucho Hernández se sometió en el día de ayer en Hospital Viamed Santa Angela de la Cruz a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria nasal”, escribió el Real Betis.

Y agregó: “El jugador es dado de alta y mantiene reposo domiciliario. Su reincorporación dependerá de su evolución”.

🚑 PARTE MÉDICO | @CuchoHernandez, sometido a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales 🆙🇨🇴 ➡ https://t.co/RKB5jptayY pic.twitter.com/DJfHeliL1R — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 11, 2025

Así las cosas, el jugador se recuperará estos días con la fe de que pueda estar disponible para el próximo encuentro del Real Betis, el cual será frente al Girona el domingo 23 de noviembre a partir de las 10:15 de la mañana.

Cuándo son los partidos de la Selección Colombia

Ante la ausencia de Hernández, los delanteros convocados por Lorenzo fueron Johan Carbonero, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Gómez, Jhon Córdoba, Yaser Asprilla y Rafael Santos Borré.

El próximo partido de la Selección Colombia será el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche y luego se medirá con Australia el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

