La Selección Colombia estaba a la expectativa por la siguiente fecha Fifa que jugará en Estados Unidos, ya que tenía todo preparado con los rivales ya confirmados, pero debido a los últimos resultados de las Eliminatorias de África, Nigeria, el segundo rival, tendrá que jugar un repechaje para ver si clasifica a la Copa del Mundo.

Desde entonces, la Federación Colombiana de Fútbol se ha movido muy rápido para buscar otra selección con la que el equipo de mayores se pudiera medir, que tuviera características similares y un nivel complicado para retar a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Ahora, este viernes 24 de octubre, por medio de las redes sociales se confirmó que el rival será Australia, un equipo que en la pasada Copa del Mundo alcanzó los octavos de final y por eso promete ser muy complicado.

Dicho compromiso se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche, hora local, en el Citi Field de Nueva York.

El encuentro será ante su similar de Australia, el próximo martes 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York.

De esta manera, en la próxima fecha Fifa Colombia se mide primero con Nueva Zelanda el 15 de noviembre a las 7:00 de la noche, y luego contra Australia para seguir puliendo detalles que le permitan llegar de la mejor manera al Mundial.

Cómo le ha ido a Colombia vs. Australia

Este es un compromiso que no se ha jugado con regularidad, pues en la historia solamente se han enfrentado en cuatro oportunidades con un saldo de dos victorias para Colombia y dos empates.

El último enfrentamiento fue en 2018 cuando se midieron en Londres, Inglaterra, pero en esa oportunidad los hinchas se quedaron con ganas de gritar goles porque quedó 0-0.

