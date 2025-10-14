Hace pocas semanas se había oficializado el duelo amistoso entre Colombia y Nigeria. Este se llevaría a cabo el 18 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, el plan contaba con la clasificación directa de Nigeria al Mundial este 14 de octubre. Lamentablemente, eso no ocurrió.

Este martes, Colombia enfrentará a Canadá en un amistoso:

Aunque ganó su juego ante Benín, Nigeria quedó segunda en el grupo liderado por Sudáfrica y deberá jugar en noviembre el repechaje de la confederación africana.

Cuatro selecciones africanas se eliminarán entre ellas y la ganadora irá al repechaje intercontinental contra las selecciones de las demás confederaciones (donde se encuentra Bolivia, por ejemplo).

Así las cosas, la fecha Fifa de noviembre será usada por Nigeria para intentar ir al Mundial y no para probarse con duelos amistosos como el del día 18 ante Colombia (tenían otro duelo programado ante Venezuela).

Por el momento, no se ha dado la cancelación oficial del duelo amistoso, pero esta podría llegar en los próximos días.

