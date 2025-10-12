Este domingo 12 de octubre, en las canchas de fútbol de la Troja en la avenida Cañasgordas (Cali), jugadores del América de Cali Sub-17 agredieron al árbitro que dirigió el juego contra Academia Alemana, luego de terminar el encuentro, lo que causó el alboroto total de quienes estaban en chancha y afuera de ella.

El árbitro, identificado como Fernando Velázquez, fue revolcado, golpeado y lastimado en el rostro, lo que le causó lesiones de consideración, según mencionó Noticias Caracol. Además, el mismo medio señaló que a esta gresca se sumaron hasta hinchas de la escuadra roja.

Toda esta agresión sucedió justo al finalizar el duelo que terminó 4 a 3 a favor de Academia Alemana, pero los ánimos se habrían caldeado debido a que el central inválido un gol de América por un banderazo de su juez de línea, lo que ofuscó a jugadores y cuerpo técnico, quienes resolvieron agredir a Velásquez.

En las imágenes se puede observar al árbitro corriendo para tratar de proteger su integridad, lo cual se vuelve imposible a la cantidad de personas que lo persiguen para agredirlo.

Inaceptable lo que sucedió hoy en el Torneo De Las Américas contra el juez Fernando Velázquez Amador, que fue atacado por una turba que incluye a jugadores de @AmericadeCali sub 17 y en donde entre los agresores hay varios ex profesionales. Una vergüenza total y una mancha más… pic.twitter.com/VpeCGLFsEv — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) October 12, 2025

Por su parte, la Asociación Vallecaucana de Árbitros aseguró que denunciará lo sucedido ante las autoridades penales y deportivas y pedirá que se cancele la licencia de los entrenadores que participaron en el hecho que fue más allá de lo futbolístico y llegó a los terrenos de lo personal y lo profesional.

¿Qué dijo el América de Cali por la agresión al árbitro en el Torneo de las Américas Sub-17?

Después de lo sucedido en la tarde de este 12 de octubre en las canchas de la Troja, y que se llevó los focos de todos los asistentes y de los aficionados al fútbol por la agresión al árbitro Fernando Velázquez, el América de Cali se pronunció por lo sucedido, a través de las redes sociales de sus categorías de formación.

“Como equipo se tomarán las medidas necesarias para que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Desde nuestra institución ofrecemos disculpas a la Liga de Fútbol del Valle, reafirmando nuestro compromiso con el fútbol en paz”, se puede leer en el comunicado hecho en Instagram.

Por el momento, se desconoce el estado de salud del árbitro Fernando Velázquez, quien, según las versiones conocidas, sufrió un duro golpe en su rostro que le causó lesiones de consideración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cat.Formación América de Cali🏠 (@categoriasformacionamerica)

